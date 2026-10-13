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Jadwal Liga Champions 2026-2027 Malam Ini: Arsenal vs LOSC Lille, Manchester United Tantang Atletico Madrid!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |07:29 WIB
Jadwal Liga Champions 2026-2027 Malam Ini: Arsenal vs LOSC Lille, Manchester United Tantang Atletico Madrid!
Simak jadwal Liga Champions 2026-2027 malam ini (Foto: UEFA)
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JADWAL Liga Champions 2026-2027 malam ini sudah diketahui. Ada sembilan laga seru yang siap tersaji termasuk Arsenal vs LOSC Lille dan Manchester United menghadapi Atletico Madrid.

Matchday 2 Liga Champions 2026-2027 akan digelar 13-15 Oktober. Sembilan laga pertama akan memanjakan mata pencinta sepakbola dini hari nanti.

1. Arsenal vs LOSC Lille

Calvin Verdonk (@c.verdonk)

Salah satunya adalah Arsenal yang akan menghadapi LOSC Lille. Jelang laga ini, ada kabar kurang mengenakkan bagi Les Dogues, bek kiri utama mereka Romain Perraud mengalami cedera engkel.

Situasi ini memunculkan kemungkinan bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk untuk tampil di Stadion Emirates, London. Patut dinanti apakah pelatih Davide Ancelotti akan melakukannya atau tidak.

2. Atletico Madrid vs Manchester United

Lalu, ada partai seru antara Atletico Madrid vs Manchester United di Stadion Metropolitano. Pertemuan terakhir kedua tim di Liga Champions 2021-2022 di tempat yang sama, menghadirkan skor 1-1.

Kali ini, Atletico butuh kemenangan untuk segera mengangkat posisi mereka di klasemen Liga Champions 2026-2027. Sementara, Man United butuh poin penuh untuk mendongkrak mental mereka.

 

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