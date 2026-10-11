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Hasil Babak Pertama Persib vs Dewa United: Banten Warrios Unggul 2-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |20:03 WIB
Hasil Babak Pertama Persib vs Dewa United: Banten Warrios Unggul 2-0!
Hasil Babak Pertama Persib vs Dewa United: Banten Warrios Unggul 2-0! (Instagram/@persib)
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BANDUNG - Dewa United berhasil mengungguli Persib Bandung 2-0 di babak pertama pekan keempat Super League 2026-2027. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Minggu (11/10/2026) malam WIB.

Babak Pertama

Persib Bandung langsung tampil menekan sejak awal pertandingan babak pertama. Klub berjuluk Maung Bandung itu melancarkan serangan masif dari segala sisi.

Mariano Peralta, Thom Haye, dan Uilliam Barros menjadi motor serangan Persib. Namun, serangan masif Maung Bandung tidak membuahkan hasil.

Sementara Dewa United bermain defensif dengan mengandalkan serangan balik cepat. Pada menit ke-23, Banten Warriors -julukan Dewa United- justru mampu memecah kebuntuan.

Berawal dari pergerakan Noah Sadaoui di sisi sayap kiri, kemelut terjadi dalam pertahanan Persib. Noah Sadaoui mengirim umpan silang mendatar yang salah diantisipasi Julio Cesar.

Persib vs Dewa United (Instagram/@persib)
Persib vs Dewa United (Instagram/@persib)

Egy Maulana Vikri yang bebas dari pengawalan langsung melepaskan tembakan keras untuk mencetak gol. Dewa United unggul 1-0 pada menit ke-23. Selepas gol itu, Persib berupaya keras untuk menyamakan kedudukan.

Mariano Peralta dan Balsa Sekulic bergantian melepaskan tembakan spekulatif. Akan tetapi, belum ada gol yang tercipta untuk Persib Bandung.

Memasuki akhir-akhir babak pertama, hujan semakin deras mengguyur Stadion Si Jalak Harupat. Kedua tim harus bekerja lebih keras untuk melancarkan serangan.

Pada menit ke-45+1, Persib kembali kebobolan. Gawang tim tuan rumah kembali bergetar setelah Noah Sadaoui (45+1') berhasil mengecoh Teja Paku Alam.

 

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