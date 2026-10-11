Shin Tae-yong Ungkap Alasan Radovan Pankov Jadi Kapten dan Shayne Pattynama Absen saat Hadapi PSIM

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menjelaskan alasan Radovan Pankov menjadi kapten timnya pada pertandingan melawan PSIM Yogyakarta. Ia juga buka suara soal tak bermainnya Shayne Pattynama dalam pertandingan itu.

1. Radovan Pankov Kapten

Selain Shayne Pattynama, Rizky Ridho juga tak tampil sejak awal dalam pertandingan tersebut. Pertemuan kedua tersebut dalam pekan keempat Super League 2026-2027. Laga itu berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, kemarin.

Shin Tae-yong mengatakan Rizky Ridho tidak bisa tampil sejak menit awal laga karena masih kelelahan usai membela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Ban kapten Skuad Macam Kemayoran diberikan ke Pankov.

"Sebenarnya, kapten utama kami mengalami kelelahan setelah menjalani agenda bersama tim nasional sehingga tidak bisa tampil sebagai starter. Karena itu, Pankov dipercaya untuk mengambil alih peran kapten," kata Shin Tae-yong usai laga.

PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

2. Shayne Pattynama Absen

Pelatih asal Korea Selatan mengatakan Shayne belum mengikuti sesi taktikal sehingga tidak dibawa ke Bantul. Dia pun akan terus memantau perkembangan para pemain itu sesuai bela Timnas Indonesia.

"Sementara itu, Shayne juga baru kembali dari tugas bersama tim nasional. Ia belum memiliki cukup waktu untuk mengikuti latihan taktik bersama tim, sehingga kali ini tidak masuk dalam skuad," ucapnya.