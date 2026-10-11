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Hasil Liga Inggris 2026-2027 Semalam: Manchester United vs Tottenham 1-1, Chelsea Hajar Bournemouth 5-1!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |05:41 WIB
Hasil Liga Inggris 2026-2027 Semalam: Manchester United vs Tottenham 1-1, Chelsea Hajar Bournemouth 5-1!
Laga Manchester United vs Tottenham Hotspur berujung 1-1. (Foto: Laman resmi Manchester United)
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SEBANYAK enam pertandingan lanjutan pekan keenam Liga Inggris 2026-2027 bergulir pada Sabtu 10 Oktober 2026 malam WIB. Dari enam pertandingan yang dilangsungkan, beberapa di antaranya melibatkan tim-tim besar seperti Manchester United dan Chelsea.

1. Hasil Manchester United vs Tottenham Hotspur

Manchester United dihadapkan dengan Tottenham Hotspur, tim yang belum pernah meraih kemenanangan di Liga Inggris 2026-2027. Kondisi ini membuat Setan Merah dijagokan meraih kemenangan, terlebih laga digelar di kandang sendiri.

Michael Carrick bawa Manchester United menang atas Tottenham. (Foto: Laman resmi Manchester United).
Michael Carrick bawa Manchester United menang atas Tottenham. (Foto: Laman resmi Manchester United).

Namun, faktanya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Secara statistik, penguasaan bola kedua tim berimbang. Setan Merah -julukan Manchester United- melepaskan empat shot on target, berbanding tiga milik The Liylwhites -julukan Tottenham Hotspur.

Sampai akhirnya di menit 72, Manchester Merah membuka keunggulan. Bryan Mbeumo yang diandalkan sebagai false nine, membuat Manchester United unggul 1-0 setelah menerima asssit Matheus Cunha.

Tuan rumah semakin di atas angin setelah gelandang Tottenham Hotspur, Rodrigo Bentancur, mendapatkan kartu merah langsung setelah menanduk fullback kiri Manchester United, Luke Shaw, di menit 78. Hanya saja, kondisi ini gagal diamankan Manchester United.

Setan Merah justru dibobol Tottenham Hotspur. Memanfaatkan umpan silang Sandro Tonali, sundulan Dominic Solanke masuk ke gawang Manchester Merah kawalan Senne Lammens di menit 90+2. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga akhir laga.

 

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