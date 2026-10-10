Hasil Arsenal vs Leeds United di Liga Inggris 2026-2027: Comeback Dramatis, The Gunners Menang 2-1

LONDON — Arsenal sukses meraih tiga poin krusial usai mencatatkan kemenangan comeback dramatis 2-1 atas Leeds United pada lanjutan Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Emirates, London, Sabtu (10/10/2026) malam WIB. Sempat tertinggal lebih dulu, tim tuan rumah berhasil bangkit dan membalikkan keadaan di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Menatap laga ini dengan ambisi bangkit usai kekalahan mengejutkan dari Brighton & Hove Albion pada pekan sebelumnya, skuad asuhan Mikel Arteta langsung tampil menekan sejak awal babak pertama.

Kendati demikian, Leeds United justru kerap membahayakan gawang tuan rumah lewat skema serangan balik tajam. Kiper Arsenal, David Raya, dipaksa melakukan serangkaian penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang emas Dominic Calvert-Lewin dan Gabriel Gudmundsson sebelum turun minum.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, kejutan tercipta pada menit ke-56 ketika Leeds United berhasil memecah kebuntuan terlebih dahulu. Memanfaat umpan terukur Gabriel Gudmundsson, James Justin melepaskan tembakan one-touch yang bersarang di sudut atas gawang David Raya untuk membawa tamu unggul 0-1.

Arsenal vs Leeds United. (Foto: Premier League)

Merespons ketertinggalan tersebut, The Gunners meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya membuahkan hasil pada menit ke-63 ketika Riccardo Calafiori menyambar umpan sundulan Ben White dengan sepakan keras yang tak mampu dihalau James Trafford untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Mikel Arteta kemudian melakukan penyegaran taktis pada menit ke-65 dengan memasukkan Viktor Gyokeres, Jurrien Timber, serta Bruno untuk menambah daya gedor di lini depan.