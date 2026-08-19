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Pujian Spaletti untuk Para Pemain Baru Juventus

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |00:01 WIB
Pujian Spaletti untuk Para Pemain Baru Juventus
Pujian Spaletti untuk Para Pemain Baru Juventus (Instagram/@juventus)
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JAKARTA - Pelatih Juventus, Luciano Spaletti, mengomentari rekrutan baru pada musim ini. Spaletti menyambut baik kedatangan sejumlah pemain baru tersebut. 

1. Juventus Datangkan Sejumlah Pemain

Pada musim ini, Si Nyonya Tua mendatangkan sederet pemain. Rekrutan anyar itu adalah Zeki Celik yang didatangkan tanpa biaya transfer, Jeff Ekhator dari Genoa senilai 16,4 juta euro, Kerim Alajbegovic dari Bayer Leverkusen senilai 32 juta euro, Kolo Muani dari PSG senilai 41,2 juta euro. 

Selain itu, Jhon Lucumi didatangkan dari Bologna dengan nilai transfer 18 juta euro dan Vicario dari Tottenham dengan status pinjaman disertai opsi beli. 

Keduanya adalah nama yang baru saja bergabung dengan Juventus pada bursa transfer kali ini.

Luciano Spaletti pun mengomentari sejumlah pemain baru tersebut, setelah pertandingan pesahabatan melawan Juventus Next Gen, Senin (17/8/2026). 

Pada pertandingan itu, Juventus memenangkan babak pertama 2-0 berkat gol Francisco Conceicao dan Weston McKennie. Namun, pertandingan dihentikan karena invasi penonton, yang sudah menjadi tradisi. 

Jhon Lucumi (@juventus)
Jhon Lucumi (@juventus)

2. Pujian Spaletti untuk Pemain Baru

“Lucumi memiliki semangat, fisik yang benar-benar dapat kami lakukan,” kata Spalletti, melansir Football Italia, Rabu (19/8/2026).

“Ini adalah hal yang sangat khas Amerika Selatan, mereka menyebutnya garra, di mana karakter diterapkan pada permainan,” ucapnya. 

Sementara itu, Vicario telah tiba i untuk menyelesaikan tes medisnya dan mengonfirmasi pinjaman satu musim dari Tottenham dengan opsi pembelian dengan biaya yang dilaporkan sebesar 8 juta euro ditambah bonus 2 juta euro.

 

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Topik Artikel :
luciano spalletti Juventus
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