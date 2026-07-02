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Dewa United Pertahankan 80 Persen Skuad, Bagaimana Nasib Ivar Jenner?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |15:08 WIB
Dewa United Pertahankan 80 Persen Skuad, Bagaimana Nasib Ivar Jenner?
Dewa United Pertahankan 80 Persen Skuad, Bagaimana Nasib Ivar Jenner? (Instagram/@ivarjnr)
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JAKARTA - Dewa United akan mempertahankan 80 persen skuad untuk Super League 2026-2027. Dengan komposisi itu, apakah Ivar Jenner bakal bertahan di Dewa United musim depan?

1. Pertahankan 80 Persen Skuad

Ivar Jenner bergabung dengan Dewa United pada awal Februari 2026. Ia hanya dikontrak 4 bulan. 

Presiden Dewa United Ardian Satya Negara menjelaskan Dewa United tidak akan merombak tim besar-besar untuk menyambut Super League 2026-2027. Hal tersebut agar tidak mengubah kerangka tim musim lalu, meskipun perlu penambahan beberapa pemain yang dibutuhkan.

"Sekitar 80 persen kami pertahankan. Pemain asingnya ada beberapa yang harus kembali (dari masa peminjamannya-red) seperti Kodai Tanaka dan Noah. Yang lainnya masih dalam tahap negosiasi," kata Adrian di Jakarta, kemarin.

Presiden Dewa United Ardian Satya Negara (Andri Bagus)
Presiden Dewa United Ardian Satya Negara (Andri Bagus)

Ia menyebutkan, untuk saat ini belum bisa berbicara detail terkait masa depan Ivar Jenner. Namun, dalam waktu dekat Dewa United akan mengumumkan terkait hal tersebut.

"Ivar juga kami sedang dalam tahap pembicaraan. Pokoknya pertengahan Juli ini semuanya rampung," katanya.

 

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