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Jadi Rekrutan Pertama Persija, Ini Statistik Mentereng Victor Dethan saat Berseragam PSM Makassar 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |22:09 WIB
Jadi Rekrutan Pertama Persija, Ini Statistik Mentereng Victor Dethan saat Berseragam PSM Makassar 
Jadi Rekrutan Pertama Persija, Ini Statistik Mentereng Victor Dethan saat Berseragam PSM Makassar  (Dok Media Persija Jakarta)
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JAKARTA - Victor Dethan menjadi rekrutan pertama Persija Jakarta untuk Super League 2026-2027. Ia dikontrak selama 2 tahun. 

1. Statistik Victor Dethan

Victor Dethan menjadi pemain pertama yang direktrut Persija yang kini dilatih Shin Tae-yong. Pemain kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 11 Juli 2004 itu diikat dengan kontrak dua tahun.

Victor Dethan baru berusia 21 tahun. Meski berusia belia, ia sudah memiliki banyak pengalaman di Super League. 

Ia pertama kali mentas di liga pada 2022. Sejak saat itu hingga musim lalu, ia telah mencatatkan 84 penampilan bersama PSM Makassar. 

Setelah empat tahun bersama tim senior PSM Makassar, Dethan memutuskan mencari petualangan baru. Persija menjadi klub yang beruntung bisa mendapatkan tanda tangan pemuda berdarah Kanada itu.

Victor Dethan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
Victor Dethan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

Dethan adalah didikan dari tim junior PSM. Ia dipromosikan ke skuat utama Pasukan Ramang pada musim 2022-2023. Pada musim pertamanya, ia tampil sebanyak 16 pertandingan dengan torehan satu assist.

Jumlah laga Dethan hampir meningkat setiap musimnya, 19 pada 2023/2024 dan 25 pada 2024/2025. Kecuali pada musim lalu ketika ia tampil dalam 24 pertandingan untuk PSM.

Melansir laman iLeague, Senin (29/6/2026), total bersama PSM, Dethan dipercaya berlaga sebanyak 84 kali di kompetisi domestik. Gelandang sayap eksplosif itu mengoleksi enam gol, tujuh assists, satu kartu kuning, dan satu kartu merah.

 

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