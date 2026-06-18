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Bernardo Tavares Yakin Ramadhan Sananta Kembali Tajam Bersama Persebaya Surabaya

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |23:12 WIB
Bernardo Tavares Yakin Ramadhan Sananta Kembali Tajam Bersama Persebaya Surabaya
Bernardo Tavares yakin betul Ramadhan Sananta kembali tajam bersama Persebaya Surabaya (Foto: iLeague)
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SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, yakin bisa mengambalikan ketajaman Ramadhan Sananta. Apalagi, ia pernah memoles sang pemain di klub lama.

Sananta resmi bergabung dengan Persebaya usai berpisah dengan DPMM FC. Kedatangan pemain berusia 23 tahun tersebut menjadi bagian dari rencana Bajul Ijo membangun skuad yang lebih kompetitif. 

1. Berkembang Pesat

Ramadhan Sananta dikabarkan gabung Persebaya Surabaya gosball

Tavares menyambut positif kehadiran Sananta karena sudah mengenal kualitas sang pemain. Keduanya memang pernah bekerja sama di PSM Makassar pada 2021-2022 dan sukses merebut gelar juara.

"Jadi, dia adalah pemain yang berkembang pesat saat berada di PSM Makassar, di mana sebelumnya tidak ada yang mengenalnya, dan setelah itu dia masuk tim nasional dan menjalani musim yang sangat bagus saat PSM juara," ujar Tavares dikutip dari laman resmi iLeague, Kamis (18/6/2026).

Setelah perjalanan bersama PSM, Sananta melanjutkan kariernya di Persis Solo sebelum mencoba pengalaman baru di Liga Malaysia. Meski mendapat kesempatan tampil bersama DPMM FC, performanya belum mencapai level terbaik.

Menurut Tavares, Sananta masih memiliki potensi besar untuk kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Pelatih asal Portugal itu berharap lingkungan baru di Persebaya bisa membantu sang pemain berkembang.

"Menurut saya dia tidak memiliki statistik yang terlalu bagus di sana. Saya pikir Sananta bisa tampil lebih baik dan kami berharap dia bisa melakukannya," kata Tavares.

 

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