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Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Mozambik: Tampil Menyerang, Pasukan John Herdman Memimpin 1-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |20:47 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Mozambik: Tampil Menyerang, Pasukan John Herdman Memimpin 1-0
Selebrasi Ole Romeny usai cetak gol di laga Timnas Indonesia vs Mozambik. (Foto: PSSI)
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JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia untuk sementara unggul atas Mozambik di babak pertama laga FIFA Matchday Juni 2026, pada Selasa (9/6/2026) malam WIB. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, tim asuhan John Herdman tersebut tepatnya unggul dengan skor 1-0.

Keunggulan skuad Garuda pun dicetak oleh Ole Romeny di menit ke-11. Secara keseluruhan, di babak pertama Timnas Indonesia tampil begitu baik hingga membuat Mozambik tertekan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia langsung tampil menyerang sejak awal laga. Bahkan pada menit kedua, Ragnar sempat memiliki peluang emas usai melakukan umpan satu-dua dengan Ole Romeny. Sayang, tendangan Ragnar dari dalam kotak penalti masih mampu diantisipasi pertahanan Mozambik.

Menariknya, sepak pojok setelahnya lagi-lagi membuat gawang Mozambik terancam. Sayangnya, peluang Romeny justru mengenai tiang gawang dan membuat bola keluar dari lapangan.

Timnas Indonesia terus bermain menekan, sama seperti yang dilakukan saat mengalahkan Oman 3-0 pada Jumat 5 Juni 2026 lalu. Alhasil, Mozambik tampak kesulitan membangun serangan.

Selebrasi Ole Romeny. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
Selebrasi Ole Romeny. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Setelah banyak peluang diciptakan Timnas Indonesia di awal-awal laga, akhirnya tim asuhan John Herdman berhasil unggul di menit ke-11. Romeny mencatatkan Namanya di papan skor usai memanfaatkan ruang bebas yang tercipta di lini belakang Mozambik.

Romeny pun dengan ketenangan luar biasa mampu mencetak gol usai sempat duel 1 vs 1 dengan kiper Mozambik. Timnas Indonesia memimpin 1-0.

Timnas Indonesia pun sempat menggetarkan gawang Mozambik lagi di menit 17, namun sayang Ivar Jenner ternyata mengganggu kiper sebelum bola masuk sehingga wasit menganulir gol tersebut.

 

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