Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Mozambik Malam Ini: Marselino Ferdinan Comeback!

JAKARTA – Timnas Indonesia siap melanjutkan momentum positif mereka dalam ajang FIFA Matchday Juni 2026. Setelah sukses mengukir kemenangan bersejarah atas Oman, Timnas Indonesia malam ini akan meladeni tantangan Timnas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6/2026) pukul 20.00 WIB.

Menjelang sepak mula, juru taktik asal Inggris, John Herdman, dipastikan kembali menurunkan komposisi pemain terbaiknya. Langkah ini diambil demi membiasakan para penggawa Merah Putih dengan filosofi permainan yang diusungnya, sekaligus menjaga performa apik tim yang kian memanjakan mata penonton.

1. Komposisi Sebelas Pertama

Demi mengamankan hasil maksimal, John Herdman menerapkan formasi pakem 3-4-3 dengan memercayakan pos penjaga gawang utama kepada Maarten Paes. Di lini pertahanan, trio kukuh yang diisi oleh Kevin Diks, Elkan Baggott, dan Rizky Ridho akan menjadi benteng tangguh dalam meredam agresivitas serangan Mozambik.

Sektor tengah Skuad Garuda bakal dikomandoi oleh duet gelandang cerdas Ivar Jenner dan Joey Pelupessy, yang disokong oleh pergerakan aktif Dony Tri Pamungkas serta Calvin Verdonk di sisi sayap. Sementara untuk mendulang gol, lini depan Indonesia akan bertumpu pada kreativitas dan ketajaman Marselino Ferdinan, Ole Romeny, serta Ragnar Oratmangoen.

Di bangku cadangan, Herdman juga masih memiliki sederet nama mewah yang siap memberikan dampak instan saat dimasukkan. Nama-nama seperti Emil Audero, Justin Hubner, Sandy Walsh, hingga penyerang muda Mauro Zijlstra siap menjadi opsi strategis sepanjang jalannya laga.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Oman (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

2. Prediksi

Di atas kertas, Timnas Indonesia diunggulkan untuk bisa memetik kemenangan mudah atas Mozambik. Hal ini berkaca pada performa kontras kedua tim di laga sebelumnya. Skuad Garuda baru saja memetik kemenangan telak 3-0 atas Oman yang menjadi keunggulan pertama kita atas negara tersebut dalam kurun waktu 38 tahun terakhir.