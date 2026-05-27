HOME BOLA LIGA ITALIA

Jamie Vardy Pilih Angkat Kaki dari Cremonese Usai Degradasi ke Serie B, Comeback ke Liga Inggris?

Dian AF , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |15:48 WIB
Jamie Vardy Pilih Angkat Kaki dari Cremonese (Foto:Instagram/@vardy)
JAMIE Vardy, striker legendaris yang pernah mengguncang dunia bersama Leicester City, harus menelan pahitnya degradasi untuk kedua musim berturut-turut. Kali ini bukan di Inggris, tapi di Italia dan sepertinya, petualangannya bersama Cremonese pun telah benar-benar berakhir. 

Cremonese resmi terdegradasi ke Serie B usai dikalahkan Como 1907 dengan skor 1-4 pada penutupan Serie A musim 2025-2026, Senin (25/5). Hasil itu memastikan Cremonese finis di posisi ke-18 klasemen dengan 34 poin, menemani Verona dan Pisa turun kasta. 

Cremonese ditahan Cagliari 2-2 di Liga Italia 2025-2026 @USCremonese

1. Dua Musim Beruntun Jadi Korban Degradasi 

Bagi Vardy, ini bukan sekadar kegagalan tim, ini adalah luka yang sama di tempat yang berbeda. Musim lalu, ia gagal menyelamatkan Leicester City dari degradasi di Premier League. 

Kini hal serupa terulang di Italia bersama Cremonese. Nasib yang terasa ironis bagi seorang pemain yang pernah membawa The Foxes menjuarai Premier League secara mengejutkan pada 2016. 

Vardy bergabung dengan Cremonese dengan status bebas transfer pada musim panas 2025. Pemain berusia 39 tahun itu tampil sebanyak 29 kali sepanjang musim dengan torehan 7 gol dan 3 assist.

Kontribusi yang cukup bagi seorang veteran, tapi tidak cukup untuk menahan arus degradasi yang menghantam La Cremo. 

2. Siap Buka Lembaran Baru 

Kontrak Vardy di Cremonese berakhir pada 30 Juni 2026. Ia dikabarkan tidak akan melanjutkan petualangannya di Italia dan siap hengkang dengan status bebas transfer.

Jurnalis transfer terpercaya Fabrizio Romano bahkan sudah mengkonfirmasi kabar tersebut. Vardy disebut siap memulai babak baru dalam kariernya setelah memastikan kepergiannya dari Cremonese.

 

