Emil Audero Ungkap Sosok Jamie Vardy di Cremonese: Sederhana dan Rendah Hati

CREMONA - Kiper Cremonese, Emil Audero, buka suara mengenai rekan setim barunya, Jamie Vardy. Audero menilai eks bintang Liga Inggris tersebut memiliki pribadi yang sangat baik, sederhana, dan rendah hati, meskipun usianya sudah veteran dan memiliki segudang prestasi mentereng.

Sama seperti Audero, Vardy merupakan salah satu rekrutan anyar Cremonese pada bursa transfer musim panas 2025. Striker veteran berusia 38 tahun itu didatangkan dari Leicester City dengan status bebas transfer, menjadikan Cremonese klub Italia pertama dalam kariernya.

Vardy menghabiskan waktu yang lama di tanah Inggris hingga sukses mengantarkan Leicester City secara mengejutkan menjuarai Liga Inggris musim 2015-2016.

1. Vardy Dikenal Sederhana dan Serius Latihan

Meskipun sudah merasakan gelar juara Liga Inggris, Audero menyebut Vardy tetaplah pribadi yang sederhana dan rendah hati. Kiper berlabel Timnas Indonesia ini juga mengungkapkan bahwa sang pemain sangat serius dalam menjalani sesi latihan, meskipun usianya sudah tidak muda.

“Dia orang yang sederhana dan rendah hati. Kami duduk berdekatan di ruang ganti, jadi saya cukup mengenalnya,” ujar Audero, dilansir dari Calcio Cremonese, Senin (3/11/2025).

Jamie Vardy. (Foto: Instagram/uscremonese)

“Dia berlatih dengan sangat serius, datang lebih awal ke pusat latihan, dan masih punya semangat juang yang tinggi,” tambahnya.

2. Kontribusi Besar sang Veteran untuk Tim

Audero menyampaikan bahwa Vardy datang ke Cremonese tanpa paksaan, yang menurutnya sudah menunjukkan karakter kuat sang striker. Sejauh ini, Vardy telah berkontribusi satu gol dari lima laga yang dimainkan di Serie A.