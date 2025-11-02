Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Meski Kalah 1-2, Emil Audero Tampil Luar Biasa di Laga Cremonese vs Juventus

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |10:29 WIB
Meski Kalah 1-2, Emil Audero Tampil Luar Biasa di Laga Cremonese vs Juventus
Kiper Cremonese, Emil Audero. (Foto: Instagram/uscremonese)
A
A
A

CREMONA - Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, menunjukkan performa yang baik meskipun timnya, Cremonese, harus menerima kekalahan tipis 1-2 dari Juventus. Pertemuan kedua tim dalam lanjutan Liga Italia tersebut berlangsung di Stadio Giovanni Zini, pada Minggu (2/11/2025) dini hari WIB.

Dalam laga itu, Emil Audero menjadi andalan utama di bawah mistar gawang Cremonese dan bermain penuh sepanjang 90 menit. Pemain asal Lombok ini berusaha keras membendung serangan Bianconeri, yang akhirnya membuahkan catatan statistik yang positif.

1. Catatan Statistik dan Rating Individu Emil Audero

Dilansir dari statistik Aiscore, Emil Audero berhasil mencatatkan tiga kali penyelamatan gemilang, meskipun gawangnya harus kebobolan dua kali. Selain itu, Audero juga tercatat melakukan satu kali clearance untuk menjauhkan bola dari area berbahayanya.

Secara fisik, kiper berusia 28 tahun ini juga terlibat dalam permainan, tercatat dilanggar satu kali oleh pemain Juventus dan sekali unggul dalam duel udara dengan pemain tim tamu.

Juventus vs Cremonese. (Foto: Instagram/juventus)
Juventus vs Cremonese. (Foto: Instagram/juventus)

Berdasarkan penilaian rating, Emil mendapatkan skor 6,4. Rating tersebut dinilai cukup baik, mengingat penilaian terendah di tim Cremonese dalam pertandingan tersebut berada di angka 5,9.

 

