Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Link Live Streaming Cremonese vs Juventus di Liga Italia 2025-2026: Emil Audero On Fire Lawan Mantan Klub

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |00:01 WIB
Link Live Streaming Cremonese vs Juventus di Liga Italia 2025-2026: Emil Audero <i>On Fire</i> Lawan Mantan Klub
Kiper Cremonese, Emil Audero. (Foto: Instagram/uscremonese)
A
A
A

CREMONA - Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, berada dalam motivasi yang sangat tinggi menjelang laga besar antara Cremonese melawan Juventus. Emil merasa bersemangat karena timnya sedang berada dalam tren positif tak terkalahkan, menjadikannya modal apik untuk menantang mantan klubnya tersebut.

1. Modal Tren Positif dan Clean Sheet Penting

Cremonese dijadwalkan bersua Juventus pada pekan ke-10 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadio Giovanni Zini, Cremona, Italia, pada Minggu (2/11/2025) pukul 02.45 WIB.

Emil Audero menatap pertandingan tersebut dengan kepercayaan diri penuh, apalagi Cremonese sedang dalam tren positif karena belum terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir.

Kembalinya Emil dari cedera juga langsung berdampak signifikan, ditandai dengan raihan clean sheet penting. Kiper berusia 28 tahun itu tak kebobolan ketika Cremonese menggasak Genoa 2-0 pada Kamis 30 Oktober 2025 lalu.

"Kami telah raih kemenangan di Marassi (markas Genoa); itu adalah malam yang istimewa. Kembali ke Cremona dengan tiga poin membuat kami bersemangat," tutur Emil, dinukil dari Calcio Cremonese, Minggu (2/11/2025).

2. Laga Istimewa Melawan Mantan Klub

Juventus vs Sampdoria Emil Audero (Sampdoria)
Juventus vs Sampdoria Emil Audero (Sampdoria)

Emil mengatakan, kemenangan kontra Genoa menjadi modal yang sangat baik menjelang kedatangan Juventus ke Stadio Giovanni Zini. Emil, yang merupakan jebolan akademi Juventus, sama sekali tak gentar menghadapi mantan timnya itu.

"Tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapi pertandingan sepenting ini selain melawan Juventus," tutur Emil

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646143/3-kasus-ilmu-hitam-dalam-sepak-bola-menyeret-pogba-hingga-skandal-ke-piala-dunia-jgg.webp
3 Kasus Ilmu Hitam dalam Sepak Bola: Menyeret Pogba hingga Skandal ke Piala Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/marselino_ferdinan.jpg
Marselino Ferdinan Masuk, AS Trencin Langsung Bikin Gol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement