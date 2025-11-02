Link Live Streaming Cremonese vs Juventus di Liga Italia 2025-2026: Emil Audero On Fire Lawan Mantan Klub

CREMONA - Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, berada dalam motivasi yang sangat tinggi menjelang laga besar antara Cremonese melawan Juventus. Emil merasa bersemangat karena timnya sedang berada dalam tren positif tak terkalahkan, menjadikannya modal apik untuk menantang mantan klubnya tersebut.

1. Modal Tren Positif dan Clean Sheet Penting

Cremonese dijadwalkan bersua Juventus pada pekan ke-10 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadio Giovanni Zini, Cremona, Italia, pada Minggu (2/11/2025) pukul 02.45 WIB.

Emil Audero menatap pertandingan tersebut dengan kepercayaan diri penuh, apalagi Cremonese sedang dalam tren positif karena belum terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir.

Kembalinya Emil dari cedera juga langsung berdampak signifikan, ditandai dengan raihan clean sheet penting. Kiper berusia 28 tahun itu tak kebobolan ketika Cremonese menggasak Genoa 2-0 pada Kamis 30 Oktober 2025 lalu.

"Kami telah raih kemenangan di Marassi (markas Genoa); itu adalah malam yang istimewa. Kembali ke Cremona dengan tiga poin membuat kami bersemangat," tutur Emil, dinukil dari Calcio Cremonese, Minggu (2/11/2025).

2. Laga Istimewa Melawan Mantan Klub

Juventus vs Sampdoria Emil Audero (Sampdoria)

Emil mengatakan, kemenangan kontra Genoa menjadi modal yang sangat baik menjelang kedatangan Juventus ke Stadio Giovanni Zini. Emil, yang merupakan jebolan akademi Juventus, sama sekali tak gentar menghadapi mantan timnya itu.

"Tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapi pertandingan sepenting ini selain melawan Juventus," tutur Emil