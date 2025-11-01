Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Blak-blakan Emil Audero, Ngaku Hampir Comeback ke Juventus Sebelum Dipinjamkan ke Cremonese

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |11:39 WIB
Blak-blakan Emil Audero, <i>Ngaku</i> Hampir Comeback ke Juventus Sebelum Dipinjamkan ke Cremonese
Kiper Cremonese, Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)
A
A
A

CREMONESE – Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, blak-blakan mengaku sempat memiliki peluang besar untuk kembali memperkuat Juventus, klub yang membesarkan namanya. Namun, kemungkinan itu tertutup rapat setelah Juventus memutuskan untuk tidak menjual kiper mereka, Mattia Perin, pada bursa transfer musim panas 2025.

1. Peluang Tertutup karena Keputusan Mattia Perin

Emil Audero saat ini berstatus sebagai kiper utama Cremonese, yang berkompetisi di Liga Italia. Penjaga gawang berusia 28 tahun itu bergabung dengan klub asal Cremona tersebut pada bursa transfer musim panas 2025 dengan status pinjaman dari Como hingga akhir musim.

Ini merupakan peminjaman kedua Emil dari Como, setelah musim lalu ia membela Palermo. Menariknya, sebenarnya Emil berpeluang kembali ke Bianconeri –julukan Juventus– di bursa transfer musim panas 2025 lalu.

Kemungkinan itu muncul karena Juventus dikabarkan akan melepas kiper pelapis mereka, Mattia Perin.

"Ada kemungkinan di dalam kemungkinan. Semuanya terkait dengan kepergian Mattia Perin, yang bisa saja meninggalkan Juve di musim panas," ungkap Emil dikutip dari Calcio Cremonese, Sabtu (1/11/2025).

Emil Audero bantu Cremonese menang 2-0 atas Genoa USCremonese
Emil Audero bantu Cremonese menang 2-0 atas Genoa USCremonese

2. Bersinar di Cremonese

Namun, potensi reuni dengan Juventus itu akhirnya tertutup lantaran Mattia Perin pada akhirnya bertahan di Turin. Emil pun akhirnya berlabuh ke Cremonese dengan status pinjaman.

 

