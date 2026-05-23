Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Super League 2025-2026: Persib Bandung vs Persijap Jepara Masih 0-0, Borneo FC Tinggalkan Malut United 6-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |17:43 WIB
Hasil Super League 2025-2026: Persib Bandung vs Persijap Jepara Masih 0-0, Borneo FC Tinggalkan Malut United 6-1
Suasana laga Persib Bandung vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

PERSIB Bandung sejauh ini masih tertahan 0-0 atas Persijap Jepara di pertengahan babak kedua laga pamungkas Super League 2025-2026, Sabtu (23/5/2026) sore WIB. Di laga lainnya, Borneo FC justru berhasil meninggalkan Malut United dengan skor 6-1.

Persib Kesulitan

Pasukan Bojan Hodak tampil semakin menyerang di babak kedua. Namun, berbagai upaya selalu mampu dimentahkan oleh lini pertahanan Persijap Jepara.

Padahal, lini pertahanan tim tamu benar-benar tertekan. Sayang, lini depan Persib belum mampu mengkonversikan banyaknya peluang menjadi gol.

Borneo FC Makin Menggila

Borneo FC yang bermain di kandang sendiri tengah unggul 6-1. Berkat kondisi itu, Borneo FC berhasil menyamai jumlah poin Persib di klasemen Super League 2025-2026, yakni 79 poin.

Persib Bandung vs Persijap Jepara. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Persijap Jepara. (Foto: Instagram/persib)

Hanya saja, Persib tetap unggul dan berpeluang juara karena mereka unggul head-to-head atas Borneo FC. Jika Pesut Etam mau juara, maka harapan mereka adalah Persijap Jepara mampu mengalahkan Persib.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/49/3220329/borneo_fc_vs_malut_united-rtvC_large.jpg
Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Malut United di Super League 2025-2026: Pesut Etam Unggul 4-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/49/3220322/persib_bandung_vs_persijap_jepara-TAub_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Persijap Jepara: Pangeran Biru Ditahan 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/49/3220318/persib_bandung-mKP5_large.jpg
Hasil Super League: Persib Bandung vs Persijap Jepara 0-0, Borneo FC Unggul 4-0 atas Malut United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/49/3220312/beckham_putra-q8El_large.jpg
Susunan Pemain Persib Bandung vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Beckham Putra Jadi Kapten!
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/05/23/51/1709813/campus-league-basketball-regional-jakarta-dimulai-16-kampus-siap-bersaing-menuju-the-nationals-fyp.jpg
Campus League Basketball Regional Jakarta Dimulai, 16 Kampus Siap Bersaing Menuju The Nationals
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/23/bobotoh.jpg
Bobotoh Padati Tol Cipularang, Persib Tinggal Selangkah Ukir Sejarah Juara Tiga Kali Beruntun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement