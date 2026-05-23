Hasil Super League 2025-2026: Persib Bandung vs Persijap Jepara Masih 0-0, Borneo FC Tinggalkan Malut United 6-1

PERSIB Bandung sejauh ini masih tertahan 0-0 atas Persijap Jepara di pertengahan babak kedua laga pamungkas Super League 2025-2026, Sabtu (23/5/2026) sore WIB. Di laga lainnya, Borneo FC justru berhasil meninggalkan Malut United dengan skor 6-1.

Persib Kesulitan

Pasukan Bojan Hodak tampil semakin menyerang di babak kedua. Namun, berbagai upaya selalu mampu dimentahkan oleh lini pertahanan Persijap Jepara.

Padahal, lini pertahanan tim tamu benar-benar tertekan. Sayang, lini depan Persib belum mampu mengkonversikan banyaknya peluang menjadi gol.

Borneo FC Makin Menggila

Borneo FC yang bermain di kandang sendiri tengah unggul 6-1. Berkat kondisi itu, Borneo FC berhasil menyamai jumlah poin Persib di klasemen Super League 2025-2026, yakni 79 poin.

Hanya saja, Persib tetap unggul dan berpeluang juara karena mereka unggul head-to-head atas Borneo FC. Jika Pesut Etam mau juara, maka harapan mereka adalah Persijap Jepara mampu mengalahkan Persib.