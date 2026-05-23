Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Malut United di Super League 2025-2026: Pesut Etam Unggul 4-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |17:15 WIB
Hasil Babak Pertama Borneo FC vs Malut United di Super League 2025-2026: Pesut Etam Unggul 4-0
Suasana laga Borneo FC vs Malut United di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/borneofc.id)
SAMARINDA - Borneo FC tampil kesetanan dan sukses menggulung Malut United dengan skor telak 4-0 pada paruh pertama pekan ke-34 Super League 2025-2026. Dominasi total skuad Pesut Etam ini tersaji di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (23/5/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC langsung bermain ngotot sejak menit awal laga. Mereka melancarkan gelombang serangan ke pertahanan Malut United.

Borneo FC berhasil unggul lebih dahulu atas Malut United pada awal babak pertama. Gol tersebut dicatatkan Mariano Peralta pada menit ke-9.

Skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC- mampu menambah pundi-pundi golnya ke gawang lawan. Gol tersebut kembali dicatatkan Mariano Peralta yang kali ini pada menit ke-11.

Borneo FC vs Malut United. (Foto: Instagram/borneofc.id)

Malut United harus menerima kenyataan pahit. Pasalnya, untuk ketiga kalinya gawang mereka dibobol Borneo FC yang kali ini lewat Juan Villa pada menit ke-13.

Borneo FC memberikan mimpi buruk untuk Malut United. Hal tersebut setelah tim tuan rumah mencetak gol tambahan pada menit ke-27 via Koldo Obieta.

 

