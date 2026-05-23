Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Persijap Jepara: Pangeran Biru Ditahan 0-0

BANDUNG – Persib Bandung untuk sementara harus puas menutup babak pertama kontra Persijap Jepara dengan skor imbang 0-0. Laga pekan terakhir Super League 2025-2026 tersebut padahal begitu krusial bagi Persib, namun tuan rumah tampak kesulitan membobol gawang Persijap.

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Apil (GBLA), Persib sejatinya hanya butuh imbang untuk bisa menguncari gelar juara Super League musim ini. Namun, pasukan Bojan Hodak terlihat tetap ingin menang dalam upaya mengincar hattrick juara tersebut.

Jalannya Pertandingan

Persib sejatinya mampu menguasai jalannya laga sejak menit pertama. Beberapa kali pertahanan tim tamu tertekan.

Kendati demikian, buruknya penyelesaian akhir membuat Persib tak kunjung mencetak gol. Selain itu, faktor pertahanan Persijap yang begitu kukuh membuat para pemain Persib frustrasi.

Persib Bandung vs Persijap Jepara. (Foto: Instagram/persib)

Padahal Federico Barba, Beckham Putra, hingga Andrew Jung bergantian mengancam gawang Persijap. Bahkan Adam Alis nyaris mencetak gol.

Namun, penampilan kiper Persijap, Ardiansyah dengan penyelamatan gemilangnya membuat Persib pada akhirnya harus puas menutup babak pertama dengan skor 0-0.