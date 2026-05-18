HOME BOLA LIGA SPANYOL

Pemain Muda Ini Akhirnya Kesampaian Debut Bersama Real Madrid, Bocorkan Pesan Alvaro Arbeloa

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |16:05 WIB
JAKARTA - Pemain sayap Alvaro Leiva mencatatkan debutnya bersama Real Madrid dalam laga melawan Sevilla di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan. Ia mengaku telah lama memimpikan untuk dapat debut bersama Real Madrid. 

1. Debut Bersama Real Madrid

Diketahui, laga Sevilla vs Real Madrid berakhir dengan skor 0-1. Vinicius Junior mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut pada menit ke-15. 

Alvaro Leiva mencatatkan debutnya bersama Real Madrid dalam pertandingan ini. Ia masuk menggantikan Jude Belinggham pada menit ke-87. 

"Setiap anak memimpikan kesempatan ini untuk melakukan debut untuk klub terbaik di dunia dan klub dalam hidup saya. Saya sangat senang atas kesempatan yang diberikan manajer kepada saya," katanya dalam situs resmi klub, dikutip Senin (18/5/2026). 

Alvaro Leiva mengaku merasa tegang saat masuk ke lapangan. Ia pun masih tak percaya bisa membela Real Madrid.

"Ini adalah momen yang sangat menegangkan, dan Anda masih belum bisa mempercayainya sepenuhnya. Memang benar bahwa sampai Anda melangkah ke lapangan dan merasakan semuanya, Anda tidak percaya apa yang Anda alami."

Ia pun mengungkap instruksi sang pelatih Alvaro Arbeloa sebelum masuk ke lapangan. Leiva diminta untuk tetap menjadi diri sendiri. 

"Dia meminta saya untuk menjadi diri saya sendiri: seorang pemain yang dapat mengacaukan pertahanan, menggiring bola dengan baik, dan memiliki potensi. Dia juga meminta saya untuk bekerja keras dalam bertahan," katanya.

Dengan debutnya ini, Leiva menjadi pemain akademi kedelapan yang tampil untuk tim senior Real Madrid musim ini.

"Anda dapat melihat kerja keras yang dilakukan di akademi. Setiap pemain dapat mencapai level Divisi Pertama. Jelas, dengan level yang kami miliki, kami siap bermain di La Liga," katanya.

 

