7 Pemain Top Real Madrid yang Pernah Diejek Fansnya Sendiri, Nomor 1 Kylian Mbappe

DERETAN pemain mega bintang Real Madrid ini ternyata pernah disindir atau dihina oleh suporternya sendiri. Ya, meski menyandang sebagai klub dengan standar tertinggi di dunia, pemilik gelar Liga Champions terbanyak ini dituntut memberikan hasil yang terbaik.

Pendukung setianya yang dijuluki sebagai Madridistas — tak kenal ampun ketika performa pemain dianggap tak sesuai ekspektasi. Siulan dan cemoohan bisa meledak kapan saja, bahkan terhadap legenda sekalipun.

Berikut pemain top Real Madrid yang pernah merasakan pahitnya diejek oleh fans mereka sendiri :

1. Kylian Mbappe

Puncak keretakan hubungan Mbappe dengan fans terjadi pada Mei 2026. Setelah absen dari El Clasico melawan Barcelona, pertandingan yang berakhir dengan kekalahan Madrid 2-0. Foto-fotonya yang sedang berlibur di kapal pesiar di Sardinia beredar luas di media sosial, hingga membuat amarah Madridistas memuncak.

Paling santer ketika namanya diumumkan sebelum pertandingan kontra Real Oviedo pada 14 Mei 2026, siulan dan cemoohan langsung memenuhi stadion.

2. Vinicius Jr

Berbicara soal Vini memang tidak ada habisnya, pemain asal Brasil ini dikenal selalu membuat tingkah yang sulit diterima Madridista.

Insiden pertama terjadi pada 20 Desember 2025 saat Real Madrid mengalahkan Sevilla 2-0 di Bernabeu. Vinicius ditarik keluar di menit ke-83 dan disambut siulan keras.

Sesaat setelah peluit akhir berbunyi, dan Vinicius masih di ruang ganti, ia mengubah foto profilnya di Instagram dari gambar dirinya memegang jersey Madrid menjadi seragam timnas Brasil. Ia hanya mengunggah foto pertandingan dengan keterangan singkat: "..."

Saat Madrid menang besar 5-1 atas Real Betis, Vinicius kembali disoraki ketika digantikan. Pelatih Xabi Alonso yang saat itu masih menjabat membela sang pemain, menyebut penampilannya "sangat bagus."

Cemoohan memuncak pada 17 Januari 2026 saat melawan Levante. Vinicius, bersama Jude Bellingham, sudah disoraki bahkan sebelum pertandingan dimulai.