Iker Casillas Menolak Mentah-mentah Kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid

LEGENDA Real Madrid dan Timnas Spanyol Iker Casillas secara terang-terangan keberatan dengan keinginan Florentino Perez memboyong kembali Jose Mourinho ke Santiago Bernabeu. Ya, Saint Iker sapaan khasnya tersebut mengungkapkannya lewat akun X miliknya pada 12 Mei 2026.

1. Casillas Bicara Tegas Lewat Media Sosial

Casillas menegaskan bahwa ia menghormati Mourinho sebagai pelatih, namun tidak ingin melihat sang pelatih kembali ke Real Madrid. Dalam unggahannya berbahasa Spanyol yang langsung viral, Casillas menulis: "Saya tidak memiliki masalah dengan Mourinho. Bagi saya ia adalah profesional hebat. Saya tidak menginginkannya di Real Madrid. Saya rasa pelatih lain akan lebih tepat untuk melatih klub yang saya cintai ini. Pendapat pribadi."

Sikap Casillas ini bukan tanpa alasan. Casillas dan Mourinho diketahui punya histori perselisihan panjang semasa keduanya berada di Real Madrid, di mana Mourinho akhirnya memilih Diego Lopez sebagai kiper utama menggantikan Casillas pada musim 2012-13.

2. Mourinho Selangkah Lagi ke Bernabeu

Penolakan Casillas muncul di tengah laporan yang semakin kuat soal kesepakatan Mourinho dengan Real Madrid. Dikutip dari jurnalis Sacha Tavolieri mengklaim di X bahwa kepindahan Mourinho ke Real Madrid adalah "done deal", dengan pernyataan resmi dari Mourinho yang diperkirakan keluar pekan depan.

Pelatih yang berjuluk The Special One saat ini masih menjabat sebagai manajer Benfica setelah menandatangani kontrak dua tahun pada September 2025.