Hasil Persita Tangerang vs Bali United di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Serdadu Tridatu Curi Poin Penuh!

SERANG – Hasil Persita Tangerang vs Bali United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Kamis (23/4/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Serdadu Tridatu.

Gol tunggal Bali United dicetak Diego Campos dari titik penalti pada menit ke-61. Mereka sukses mencuri poin penuh dari laga tandang.

Persita Tangerang vs Bali United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Persita Tangerang tampil ofensif sejak awal pertandingan babak pertama. Pendekar Cisadane berupaya untuk mengontrol laga.

Namun, Bali United bermain solid untuk menghalau serangan Persita Tangerang. Serdadu Tridatu mengandalkan serangan balik cepat.

Teppei Yachida dan Thijmen Goppel menjadi orkestrator serangan Bali United. Meski begitu, serangan mereka belum efektif untuk merobek gawang Persita Tangerang.

Jual beli serangan antara kedua tim tak membuahkan gol hingga menit akhir. Pada akhirnya, laga babak pertama selesai dengan skor kacamata 0-0.

Memasuki babak kedua, Persita Tangerang kembali bermain agresif. Tetapi lagi-lagi, serangan mereka belum efektif untuk merobek gawang Bali United.