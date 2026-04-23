HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Pemain Super League 2025-2026 yang Bisa Ajukan Proses Naturalisasi untuk Bela Timnas Indonesia, Nomor 1 Mesin Gol

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |13:31 WIB
Berikut empat pemain Super League 2025-2026 yang bisa ajukan proses naturalisasi untuk bela Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@cirooficial)
BERIKUT empat pemain Super League 2025-2026 yang bisa ajukan proses naturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Salah satunya adalah mesin gol ulung!

Selain memiliki darah keturunan, proses peralihan kewarganegaraan juga bisa diajukan bila sudah menetap lima tahun berturut-turut di Indonesia. Sejumlah pemain asing di Super League 2025-2026 telah memenuhi syarat ini.

Terhitung setidaknya ada empat pemain asing yang bisa mengajukan proses naturalisasi menjadi WNI dan membela Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

1. David da Silva

David da Silva cetak gol di laga Madura United vs Malut United

Pemain satu ini tinggal di Indonesia lima tahun secara berturut-turut pada 2021-2026 setelah membela Persib Bandung dan Malut United. Sebelumnya, David juga membela Persebaya Surabaya pada 2018 serta 2019 hingga 2020.

Pesepakbola asal Brasil ini dikenal sebagai mesin gol. David tercatat mengukir 130 gol dan 29 assist dalam 183 pertandingan di semua kompetisi bersama seluruh klub di Indonesia. Sayangnya, ia sudah berusia 36 tahun.

2. Ciro Alves

Ciro Alves

Pemain satu ini sudah tinggal lebih dari lima tahun secara berturut-turut di Indonesia sejak tiba pada 2019. Ciro bahkan kabarnya sudah mengajukan proses untuk dinaturalisasi menjadi WNI.

Pesepakbola berpaspor Brasil ini juga terhitung tajam dengan 83 gol dan 52 assist dalam 207 laga di semua kompetisi bersama tiga tim. Serupa dengan David, sayangnya Ciro sudah berusia 37 tahun.

 

