Hasil Persis Solo vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Menang 2-1, Laskar Sambernyawa Keluar Zona Degradasi!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |17:58 WIB
Hasil Persis Solo vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Menang 2-1, Laskar Sambernyawa Keluar Zona Degradasi!
Persis Solo menang 2-1 atas Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persisofficial)
SOLO – Hasil Persis Solo vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Laskar Sambernyawa.

Bhayangkara FC unggul duluan lewat gol Moussa Sidibe (3’). Namun, Persis mampu membalikkan keadaan lewat Dimitri Lima (31’) dan Luka Dumancic (45+4’).

Persis Solo vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persisofficial)
Persis Solo vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persisofficial)

Jalannya Pertandingan

Bhayangkara FC dapat unggul lebih dahulu atas Persis. Gol Skuad Guardian -julukan Bhayangkara FC- dicatatkan oleh Moussa Sidibe pada menit ke-3.

Skuad Laskar Sambernyawa -julukan Persis- bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-31. Kepastian itu setelah Dimitri Lima mampu menjebol gawang Bhayangkara FC.

Persis berhasil menggandakan keunggulan atas tim tamu. Kali ini gol tersebut dicatatkan oleh Luka Dumancic pada menit ke-45+4.

Bhayangkara FC bermain lebih agresif di awal babak kedua. Tim asuhan Paul Munster ingin segera menyamakan kedudukan.

 

