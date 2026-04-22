Hasil Babak Pertama PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Skor Sama Kuat 1-1!

PSIM Yogyakarta bermain 1-1 dengan Persija Jakarta hingga babak pertama berakhir, dalam lanjutan pekan ke-29 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Rabu (22/4/2026) sore WIB.

Skuad Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta- sempat unggul 1-0 via gol Ezequiel Vidal pada menit keempat. Beruntung, Persija Jakarta sanggup mencetak gol penyama kedudukan via eksekusi penalti Allano Lima.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSIM Yogyakarta dan Persija Jakarta memainkan tempo tinggi di awal babak pertama. Kedua tim saling menekan agar dapat mencetak gol cepat di laga tersebut.

PSIM berhasil unggul lebih dahulu atas Persija Jakarta pada menit ke-4. Gol dicetak Ezequiel Vidal setelah memaksimalkan umpan Savio Sheva.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-20. Gol tersebut dicatatkan Allano Lima via eksekusi penalti.