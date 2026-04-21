HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kisah Florentino Perez, Marah-Marah Real Madrid Dua Musim Tanpa Trofi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |00:01 WIB
Real Madrid tanpa trofi di musim 2025-2026. (Foto: Instagram/realmadrid)
MUNICH – Ruang ganti Real Madrid di Allianz Arena menjadi saksi bisu runtuhnya martabat sang raja Eropa. Setelah disingkirkan Bayern Munich dengan agregat skor 6-4, Presiden Madrid, Florentino Perez dilaporkan turun langsung menemui para pemain.

Kehadirannya bukan untuk sekadar menghibur, melainkan memberikan penilaian yang sangat tajam dan dingin atas hancurnya perjalanan Madrid di musim 2025-2026. Pasalnya kekalahan dari Bayern ini memastikan Los Blancos akan menyudahi musim tanpa gelar untuk kedua kalinya secara beruntun.

Tentu fakta dua musim beruntun tanpa gelar juara merupakan sebuah anomali yang sangat menyakitkan bagi klub dengan standar setinggi Madrid, apalagi Barcelona kini kukuh di puncak La Liga dengan keunggulan sembilan poin.

1. Peringatan Keras sang Presiden

Usai tersingkir dari Liga Champions 2025-2026, Perez membuka pembicaraannya dengan nada tegas. Meski mengakui perjuangan para pemain di malam itu, ia langsung menusuk ke inti masalah, kegagalan kolektif tim sepanjang musim di kompetisi domestik maupun Eropa.

“Saya menghargai upaya kalian hari ini, tetapi musim ini benar-benar mengecewakan bagi semua orang,” ujar Perez dikutip dari Give Me Sport, Selasa (21/4/2026).

Bayern Munich vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026 (Foto: Real Madrid)

Perez mengingatkan bermain untuk Real Madrid bukan sekadar soal kontrak besar, melainkan soal memikul beban ekspektasi yang masif.

“Kalian tahu tuntutan menjadi pemain Real Madrid. Satu musim tanpa gelar adalah kegagalan karena kita adalah Real Madrid, tetapi dua musim tanpa memenangkan gelar adalah hal yang tidak tertahankan," tambahnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/46/3213507/jose_mourinho_tidak_akan_latih_real_madrid_musim_depan_josemourinho-8Lls_large.jpg
Jose Mourinho Comeback dan Gantikan Alvaro Arbeloa sebagai Pelatih Real Madrid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/46/3213626/link_live_streaming_real_madrid_vs_deportivo_alaves_di_liga_spanyol_2025_2026-bQ9w_large.jpg
Link Live Streaming Real Madrid vs Deportivo Alaves di Liga Spanyol 2025-2026, Saksikan di VISION+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/46/3213006/simak_lima_calon_pelatih_pengganti_alvaro_arbeloa_di_real_madrid-elhj_large.jpg
5 Calon Pelatih Pengganti Alvaro Arbeloa di Real Madrid, Nomor 1 Berpengalaman Juara Liga Champions!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/46/3211973/pelatih_real_madrid_alvaro_arbeloa_menolak_melempar_handuk_dalam_perebutan_gelar_juara_liga_spanyol_2025_2026-8QmS_large.jpeg
Real Madrid Tertinggal 9 Poin dari Barcelona, Alvaro Arbeloa: Kami Terus Berjuang!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/20/11/1697999/manchester-city-bekuk-arsenal-perebutan-juara-liga-inggris-memanas-fkx.webp
Manchester City Bekuk Arsenal, Perebutan Juara Liga Inggris Memanas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/20/campus_league.jpg
Campus League Season 1 Dimulai, Indonesia Bangun Ekosistem Atlet Mahasiswa
