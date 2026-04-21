Kisah Florentino Perez, Marah-Marah Real Madrid Dua Musim Tanpa Trofi

MUNICH – Ruang ganti Real Madrid di Allianz Arena menjadi saksi bisu runtuhnya martabat sang raja Eropa. Setelah disingkirkan Bayern Munich dengan agregat skor 6-4, Presiden Madrid, Florentino Perez dilaporkan turun langsung menemui para pemain.

Kehadirannya bukan untuk sekadar menghibur, melainkan memberikan penilaian yang sangat tajam dan dingin atas hancurnya perjalanan Madrid di musim 2025-2026. Pasalnya kekalahan dari Bayern ini memastikan Los Blancos akan menyudahi musim tanpa gelar untuk kedua kalinya secara beruntun.

Tentu fakta dua musim beruntun tanpa gelar juara merupakan sebuah anomali yang sangat menyakitkan bagi klub dengan standar setinggi Madrid, apalagi Barcelona kini kukuh di puncak La Liga dengan keunggulan sembilan poin.

1. Peringatan Keras sang Presiden

Usai tersingkir dari Liga Champions 2025-2026, Perez membuka pembicaraannya dengan nada tegas. Meski mengakui perjuangan para pemain di malam itu, ia langsung menusuk ke inti masalah, kegagalan kolektif tim sepanjang musim di kompetisi domestik maupun Eropa.

“Saya menghargai upaya kalian hari ini, tetapi musim ini benar-benar mengecewakan bagi semua orang,” ujar Perez dikutip dari Give Me Sport, Selasa (21/4/2026).

Bayern Munich vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026 (Foto: Real Madrid)

Perez mengingatkan bermain untuk Real Madrid bukan sekadar soal kontrak besar, melainkan soal memikul beban ekspektasi yang masif.

“Kalian tahu tuntutan menjadi pemain Real Madrid. Satu musim tanpa gelar adalah kegagalan karena kita adalah Real Madrid, tetapi dua musim tanpa memenangkan gelar adalah hal yang tidak tertahankan," tambahnya.