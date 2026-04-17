5 Calon Pelatih Pengganti Alvaro Arbeloa di Real Madrid, Nomor 1 Berpengalaman Juara Liga Champions!

BERIKUT lima calon pelatih pengganti Alvaro Arbeloa di Real Madrid. Salah satunya sudah berpengalaman meraih gelar juara Liga Champions.

Posisi Arbeloa di Real Madrid sudah tidak aman. Pria asal Spanyol itu juga siap menghormati apapun keputusan manajemen di akhir musim, usai terhenti di perempatfinal Liga Champions 2025-2026.

Sejumlah nama langsung masuk daftar kandidat pelatih Real Madrid musim depan. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

1. Jurgen Klopp

Nama satu ini sudah santer beredar sejak Madrid memecat Xabi Alonso pada Januari 2026. Namun, Klopp menyatakan saat itu tidak ada kontak apapun dengan manajemen tim.

Ditambah, pria asal Jerman ini tengah fokus dengan tugasnya sebagai petinggi di akademi Red Bull. Akan tetapi, dengan pengalamannya juara Liga Champions serta nama besarnya, Klopp cocok menangani Madrid.

2. Andoni Iraola

Nama satu ini mencuri perhatian usai memutuskan pergi dari Bournemouth di akhir musim 2025-2026. Iraola merupakan salah satu pelatih potensial yang dimiliki Spanyol.

Pria berusia 43 tahun ini tahu cara memaksimalkan potensi tim. Namun, pengalaman yang masih hijau serta latar belakangnya sebagai orang Basque, membuat Iraola tampaknya tidak akan direkrut.

3. Didier Deschamps

Sosok satu ini tiba-tiba mencuat sebagai kandidat pelatih Real Madrid. Pasalnya, kontrak Deschamps akan habis sebagai juru taktik Timnas Prancis usai Piala Dunia 2026.

Rekam jejaknya tak perlu diragukan lagi dan dianggap bisa mengeluarkan potensi terbaik Kylian Mbappe. Hanya saja, Deschamps dikenal punya taktik membosankan yang bakalan dikritik Madridista.