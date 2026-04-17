Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

5 Calon Pelatih Pengganti Alvaro Arbeloa di Real Madrid, Nomor 1 Berpengalaman Juara Liga Champions!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |11:11 WIB
Simak lima calon pelatih pengganti Alvaro Arbeloa di Real Madrid (Foto: Real Madrid)
A
A
A

BERIKUT lima calon pelatih pengganti Alvaro Arbeloa di Real Madrid. Salah satunya sudah berpengalaman meraih gelar juara Liga Champions.

Posisi Arbeloa di Real Madrid sudah tidak aman. Pria asal Spanyol itu juga siap menghormati apapun keputusan manajemen di akhir musim, usai terhenti di perempatfinal Liga Champions 2025-2026.

Sejumlah nama langsung masuk daftar kandidat pelatih Real Madrid musim depan. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

1. Jurgen Klopp

Jurgen Klopp

Nama satu ini sudah santer beredar sejak Madrid memecat Xabi Alonso pada Januari 2026. Namun, Klopp menyatakan saat itu tidak ada kontak apapun dengan manajemen tim.

Ditambah, pria asal Jerman ini tengah fokus dengan tugasnya sebagai petinggi di akademi Red Bull. Akan tetapi, dengan pengalamannya juara Liga Champions serta nama besarnya, Klopp cocok menangani Madrid.

2. Andoni Iraola

Pelatih Bournemotuh Andoni Iraola premierleague

Nama satu ini mencuri perhatian usai memutuskan pergi dari Bournemouth di akhir musim 2025-2026. Iraola merupakan salah satu pelatih potensial yang dimiliki Spanyol.

Pria berusia 43 tahun ini tahu cara memaksimalkan potensi tim. Namun, pengalaman yang masih hijau serta latar belakangnya sebagai orang Basque, membuat Iraola tampaknya tidak akan direkrut.

3. Didier Deschamps

Didier Deschamps. reuters

Sosok satu ini tiba-tiba mencuat sebagai kandidat pelatih Real Madrid. Pasalnya, kontrak Deschamps akan habis sebagai juru taktik Timnas Prancis usai Piala Dunia 2026.

Rekam jejaknya tak perlu diragukan lagi dan dianggap bisa mengeluarkan potensi terbaik Kylian Mbappe. Hanya saja, Deschamps dikenal punya taktik membosankan yang bakalan dikritik Madridista.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement