Sambangi Senayan, Aaron Ramsey Kobarkan Semangat Gooners Indonesia Jelang Manchester City vs Arsenal

JAKARTA – Kawasan Senayan, Jakarta, mendadak bergemuruh dengan kehadiran legenda hidup Arsenal, Aaron Ramsey, pada Minggu (19/4/2026). Kedatangan Ramsey bertujuan untuk menyebarkan virus optimisme kepada para pendukung sekaligus membakar semangat jelang laga krusial antara Arsenal kontra Manchester City di laga lanjutan Liga Inggris 2025-2026.

Ramsey hadir langsung di tengah kerumunan untuk menyapa para Gooners –sebutan fans Arsenal– di Indonesia. Eks gelandang timnas Wales itu dijadwalkan akan mengikuti agenda nonton bareng (nobar) partai besar Arsenal vs Manchester City yang akan kick-off pada Minggu 19 April 2026 pukul 22.30 WIB malam ini.

Kehadiran Aaron Ramsey menjadi magnet utama dalam puncak acara bertajuk 'Arsenal Worldwide' Jakarta. Mantan pilar lini tengah Meriam London tersebut disambut dengan nyanyian dan kemeriahan luar biasa oleh para pendukung The Gunners di Tanah Air.

Arsenal Worldwide Jakarta sendiri merupakan agenda resmi klub untuk memanjakan basis penggemar mereka yang masif di Indonesia. Rangkaian kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 17 hingga 19 April 2026, dengan acara puncak berupa Fan Zone dan Watch Party.

Saat ini, Arsenal masih bertengger di puncak klasemen Premier League dengan koleksi 70 poin dari 32 laga. Manchester City terus menguntit di posisi kedua dengan 64 poin dari 31 laga, menjadikan pertemuan malam ini sebagai laga penentu arah perburuan gelar juara.

Aaron Ramsey nobar Man City vs Arsenal di Jakarta. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Misi Mencuri Poin di Laga Penentu Juara

Menjelang laga hidup-mati melawan skuad asuhan Pep Guardiola, Ramsey berharap The Gunners mampu mengamankan poin penuh. Ia menilai kemenangan di laga ini akan menjadi pesan kuat bagi para pesaing dalam perebutan takhta Liga Inggris musim ini.

"Ini adalah pertandingan besar. Tapi, masih ada beberapa, kau tahu, masih banyak pertandingan yang harus dimainkan musim ini. Tapi akan menjadi sebuah pernyataan yang luar biasa jika kita bisa menang malam ini," kata Ramsey di panggung utama 'Arsenal Worldwide', Minggu (19/4/2026).