Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Sambangi Senayan, Aaron Ramsey Kobarkan Semangat Gooners Indonesia Jelang Manchester City vs Arsenal

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |22:00 WIB
Sambangi Senayan, Aaron Ramsey Kobarkan Semangat Gooners Indonesia Jelang Manchester City vs Arsenal
Legenda hidup Arsenal, Aaron Ramsey hadir di Jakarta. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kawasan Senayan, Jakarta, mendadak bergemuruh dengan kehadiran legenda hidup Arsenal, Aaron Ramsey, pada Minggu (19/4/2026). Kedatangan Ramsey bertujuan untuk menyebarkan virus optimisme kepada para pendukung sekaligus membakar semangat jelang laga krusial antara Arsenal kontra Manchester City di laga lanjutan Liga Inggris 2025-2026.

Ramsey hadir langsung di tengah kerumunan untuk menyapa para Gooners –sebutan fans Arsenal– di Indonesia. Eks gelandang timnas Wales itu dijadwalkan akan mengikuti agenda nonton bareng (nobar) partai besar Arsenal vs Manchester City yang akan kick-off pada Minggu 19 April 2026 pukul 22.30 WIB malam ini.

Kehadiran Aaron Ramsey menjadi magnet utama dalam puncak acara bertajuk 'Arsenal Worldwide' Jakarta. Mantan pilar lini tengah Meriam London tersebut disambut dengan nyanyian dan kemeriahan luar biasa oleh para pendukung The Gunners di Tanah Air.

Arsenal Worldwide Jakarta sendiri merupakan agenda resmi klub untuk memanjakan basis penggemar mereka yang masif di Indonesia. Rangkaian kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 17 hingga 19 April 2026, dengan acara puncak berupa Fan Zone dan Watch Party.

Saat ini, Arsenal masih bertengger di puncak klasemen Premier League dengan koleksi 70 poin dari 32 laga. Manchester City terus menguntit di posisi kedua dengan 64 poin dari 31 laga, menjadikan pertemuan malam ini sebagai laga penentu arah perburuan gelar juara.

Aaron Ramsey nobar Man City vs Arsenal di Jakarta. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Aaron Ramsey nobar Man City vs Arsenal di Jakarta. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Misi Mencuri Poin di Laga Penentu Juara

Menjelang laga hidup-mati melawan skuad asuhan Pep Guardiola, Ramsey berharap The Gunners mampu mengamankan poin penuh. Ia menilai kemenangan di laga ini akan menjadi pesan kuat bagi para pesaing dalam perebutan takhta Liga Inggris musim ini.

"Ini adalah pertandingan besar. Tapi, masih ada beberapa, kau tahu, masih banyak pertandingan yang harus dimainkan musim ini. Tapi akan menjadi sebuah pernyataan yang luar biasa jika kita bisa menang malam ini," kata Ramsey di panggung utama 'Arsenal Worldwide', Minggu (19/4/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/45/3213286/bruno_fernandes_bantu_manchester_united_menang_1_0_atas_chelsea-AR6D_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Manchester United Bungkam Chelsea 1-0, Newcastle United Kalah di Kandang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/45/3213172/aaron_ramsey_yakin_betul_arsenal_bisa_menjadi_juara_liga_inggris_2025_2026-i2uj_large.jpg
Jelang Nobar Manchester City vs Arsenal di Jakarta, Aaron Ramsey Yakin The Gunners Juara Liga Inggris!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/45/3213170/simak_link_live_streaming_chelsea_vs_manchester_united_di_liga_inggris_2025_2026-2kRx_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/45/3213023/pekan_ke_33_liga_inggris_2025_2026_diwarnai_sejumlah_big_match_alias_partai_akbar-ZgOH_large.jpg
Jadwal Liga Inggris 2025-2026 Pekan Ini: 2 Big Match, Chelsea vs Manchester United dan Arsenal Hadapi Manchester City!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/18/51/1697653/ej-sport-dukung-btn-jakarta-marathon-2026-siap-suplai-nutrisi-untuk-puluhan-ribu-pelari-tyb.webp
EJ Sport Dukung BTN Jakarta Marathon 2026, Siap Suplai Nutrisi untuk Puluhan Ribu Pelari
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/19/timnas_indonesia.jpg
Pemerintah Siapkan Dwi Kewarganegaraan, Timnas Indonesia Bisa Makin Kuat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement