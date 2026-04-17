Jadwal Liga Inggris 2025-2026 Pekan Ini: 2 Big Match, Chelsea vs Manchester United dan Arsenal Hadapi Manchester City!

Pekan ke-33 Liga Inggris 2025-2026 diwarnai sejumlah big match alias partai akbar termasuk Arsenal vs Manchester City (Foto: Manchester City)

JADWAL Liga Inggris 2025-2026 pekan ini sudah diketahui. Akan ada dua big match yang digelar yakni Chelsea vs Manchester United serta Arsenal menjamu Manchester City!

Liga Inggris 2025-2026 memasuki pekan ke-33. Sepuluh pertandingan akan digelar pada Sabtu 18 April 2026 sore WIB hingga Selasa 21 April 2026 dini hari WIB.

1. Chelsea vs Manchester United

Seperti sudah disinggung, dua partai besar akan mewarnai akhir pekan ini. Duel Chelsea vs Manchester United akan lebih dulu dimainkan di Stadion Stamford Bridge, London, pada Minggu 19 April 2026 pukul 02.00 WIB.

Kedua kesebelasan tengah berjuang meraih tiket ke Liga Champions 2025-2026. Man United dalam posisi cukup menguntungkan lantaran menghuni posisi tiga di klasemen dengan 55 poin, sama dengan Aston Villa di urutan empat.

Sedangkan, Chelsea harus bekerja ekstra keras karena menduduki posisi enam dengan 48 poin. Mereka tentu mengincar angka penuh demi menjaga asa lolos ke Liga Champions dengan minimal finis urutan lima.

Duel tidak kalah penting tersaji di Stadion Etihad, Manchester, Inggris. Manchester City akan menjamu Arsenal pada Minggu 19 April 2026 pukul 22.30 WIB! Partai ini bisa jadi penentuan juara.