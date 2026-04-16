3 Klub Raksasa Liga Inggris yang Kepincut dengan Pascal Struijk, Nomor 1 Pernah Diperkuat Murid Shin Tae-yong!

TIGA klub raksasa Liga Inggris yang kepincut dengan Pascal Struijk menarik diulas. Salah satunya ada klub yang pernah diperkuat murid Shin Tae-yong.

Ya, Pascal Struijk terus curi perhatian pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, dia diketahui punya darah keturunan Indonesia.

Pascal Struijk sendiri terus tunjukkan kualitasnya dalam dunia sepakbola dengan kini meniti karier di klub Inggris, yakni Leeds United. Total, pemain berusia 26 tahun itu sudah mentas di 31 laga dalam berbagai kompetisi pada musim ini.

Pemain yang berposisi sebagai bek itu pun tak hanya cakap di lini belakang, tetapi juga kerap membantu lini serang. Pascal Struijk pun sudah bukukan 1 gol musim ini.

Tak heran, Pascal Struijk terus dikaitkan juga dengan Timnas Indonesia. Namanya selalu disebut kala membicarakan amunisi tambahan untuk Timnas Indonesia lewat program naturalisasi.

Dengan kiprah ciamiknya, Pascal Struijk juga dikabarkan tengah dilirik klub-klub Liga Inggris. Klub mana saja itu?

Berikut 3 Klub Raksasa Liga Inggris yang Kepincut dengan Pascal Struijk:

1. Tottenham Hotspur

Salah satu klub raksasa Liga Inggris yang kepincut dengan Pascal Struijk adalah Tottenham Hotspur. Kabar ini disampaikan media Inggris, Football Insider.

Tottenham siap bersaing mendapatkan jasa Pascal Struijk pada bursa transfer musim panas 2026 mendatang. Namun, Tottenham tidak dalam keadaan baik-baik saja musim ini. Mereka tengah terancam degradasi karena menghuni posisi ke-18 saat ini dengan 30 poin.

Pada musim-musim sebelumnya, Spurs merupakan klub yang kuat. Klub itu pernah dihuni sederet pemain bintang, di antaranya adalah Son Heung-min yang merupakan anak didik dari Shin Tae-yong kala menangani Timnas Korea Selatan. Selain itu, ada juga Harry Kane.