HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Nobar Manchester City vs Arsenal di Jakarta, Aaron Ramsey Yakin The Gunners Juara Liga Inggris!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |02:04 WIB
Jelang Nobar Manchester City vs Arsenal di Jakarta, Aaron Ramsey Yakin The Gunners Juara Liga Inggris!
Aaron Ramsey yakin betul Arsenal bisa menjadi juara Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
JAKARTA – Legenda Arsenal, Aaron Ramsey, akan ikut meramaikan nonton bareng (nobar) laga kontra Manchester City di pekan ke-33 Liga Inggris 2025-2026. Ia yakin mantan timnya itu akan jadi juara.

Duel Manchester City vs Arsenal itu akan berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, Inggris, Minggu (19/4/2026) pukul 22.30 WIB. Kedua tim tengah berjuang merebut gelar juara Liga Inggris musim ini.

1. Arsenal Worldwide

Aaron Ramsey reuters

Ramsey datang dalam rangkaian program Arsenal Worldwide. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian acara yang akan berlangsung di Jakarta pada 17–19 April 2026. 

Program ini menjadi wujud komitmen Arsenal untuk mempererat hubungan suporter basis internasional dengan klub. Rangkaian kegiatan akan diawali dengan klinik pelatihan sepakbola untuk usia muda yang melibatkan sekitar 80 peserta putra dan putri.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di ASIOP Field, Cempaka Putih, Jakarta. Klinik pelatihan sepakbola tersebut bertujuan untuk memberikan pembelajaran langsung dari program Football Development Arsenal.

Nantinya di puncak acara, Ramsey akan menghadiri fan zone dan nonton bareng laga Manchester City vs Arsenal. Acara tersebut akan berlangsung di Senayan Park, Jakarta, pada Minggu (19/4/2026) malam WIB.

Acara ini juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif bagi para pendukung, termasuk hiburan musik live, permainan, penjualan merchandise resmi, serta kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Ramsey.

Menjelang acara nobar tersebut, Ramsey berbicara tentang peluang juara Arsenal musim ini. Ia secara khusus menyoroti kontribusi pemain seperti Declan Rice yang dinilai menjadi faktor penting dalam perjalanan musim ini. Keseimbangan tim saat ini membuat peluang juara semakin realistis.

"Saya pikir tentu saja mereka punya peluang besar (untuk juara)," kata Ramsey kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta, dikutip Minggu (19/4/2026).

 

