Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kabar Duka, Mantan Kiper Juventus dan Arsenal Alex Manninger Meninggal Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |22:28 WIB
Alex Manninger meninggal dunia. (Foto: Instagram/juventus)
A
A
A

MANTAN kiper legendaris asal Austria, Alexander Manninger, dilaporkan meninggal dunia pada usia 48 tahun setelah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang tragis pada Kamis (16/4/2026) pagi waktu setempat. Maningger pun dikenal sebagai salah satu kiper legenda dari klub Juventus dan Arsenal.

Melansir laporan media Austria yang dikutip oleh Gazzetta, insiden maut tersebut terjadi sekira pukul 08.20 di sebuah perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Mobil minivan yang dikendarai Manninger bertabrakan dengan kereta api lokal.

Meskipun tim penyelamat tiba dengan cepat di lokasi kejadian, nyawa Manninger tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia di tempat.

1. Penghormatan dari Klub

Hingga saat ini, pihak berwenang masih menyelidiki apakah sinyal peringatan merah di perlintasan tersebut berfungsi saat kecelakaan terjadi. Masinis dan sekira 25 penumpang kereta yang terlibat dalam tabrakan tersebut dilaporkan selamat tanpa luka.

Kabar kepergian Manninger pun telah dikonfirmasi oleh FA (Federasi Sepak Bola Inggris) serta mantan klubnya, RB Salzburg. Juventus, klub yang pernah dibela Manninger selama empat musim, turut menyampaikan rasa duka yang mendalam melalui media sosial.

Alex Manninger bersama Gianluigi Buffon. (Foto: Instagram/juventus)

Bagi raksasa Turin tersebut, Manninger adalah sosok yang lebih dari sekadar pemain cadangan bagi Gianluigi Buffon.

“Hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan. Kami telah kehilangan tidak hanya seorang atlet hebat, tetapi juga seorang pria dengan nilai-nilai langka: rendah hati, dedikasi, dan profesionalisme yang luar biasa. Alex Manninger akan dikenang karena teladan yang ia berikan, di dalam dan di luar lapangan,” tulis Juventus dalam pernyataan resminya, dikutip Kamis (16/5/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement