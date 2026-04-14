Sassuolo Ditekuk Genoa 1-2, Fabio Grosso Ungkit Hasil Jay Idzess Dkk Lawan Juventus dan AC Milan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |04:14 WIB
Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, cukup kecewa dengan kekalahan 1-2 dari Genoa pada giornata 32 Liga Italia 2025-2026 (Foto: Instagram/@jayidzes)
PELATIH Sassuolo, Fabio Grosso, cukup kecewa dengan kekalahan 1-2 dari Genoa pada giornata 32 Liga Italia 2025-2026. Ia lalu menyinggung soal hasil-hasil yang diraih saat menghadapi Juventus dan AC Milan di kandang lawan.

Sassuolo baru saja kalah 1-2 dari Genoa di Stadion Luigi Ferraris, Genoa, Italia, Minggu 12 April 2026 malam WIB. Itu kekalahan ke-14 bagi Neroverdi di Liga Italia 2025-2026.

1. Tidak Bisa Diukur

Jay Idzes beraksi di laga Juventus vs Sassuolo (Foto: Juventus)

Grosso mengatakan performa Sassuolo dalam laga tandang tidak bisa diukur dari pertandingan ini saja. Pasalnya, tim asuhan dalam beberapa laga lainnya juga bermain cukup baik.

"Dalam pertandingan tandang terakhir kami melawan Juve, kami bermain imbang dengan Juve (1-1), kami bermain imbang dengan Milan (2-2), dan kami mengalahkan Atalanta (3-0)," kata Grosso dilansir dari Sassuolo News, Selasa (14/4/2026).

"Kami telah menjalani musim yang luar biasa sejauh ini," tambah pria asal Italia tersebut.

 

