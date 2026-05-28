John Herdman Bahagia, Nilai Pasar Maarten Paes Meningkat Drastis Usai Gabung Ajax Amsterdam!

AMSTERDAM – Kiper andalan Timnas Indonesia, Maarten Paes, tengah menikmati masa-masa keemasannya di Eropa. Setelah menunjukkan performa luar biasa di bawah mistar gawang Ajax Amsterdam sepanjang musim, nilai pasar penjaga gawang berusia 28 tahun tersebut kini melonjak tajam.

Berdasarkan data terbaru dari situs Transfermarkt per 28 Mei 2026, nilai pasar Maarten Paes melesat ke angka Rp34,76 miliar. Angka tersebut naik drastis dari valuasi sebelumnya yang berada di kisaran Rp26,07 miliar.

Kenaikan nilai ekonomi yang signifikan ini tentu tidak lepas dari aksi heroiknya di lapangan hijau, yang baru-baru ini sukses membawa Ajax mengamankan tiket kompetisi Eropa. Hal positif itu menjadi kabar baik untuk pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yang tentunya ikut bangga anak buahnya mengalami peningkatan karier di Eropa.

1. Pahlawan Adu Penalti

Puncak penampilan gemilang Maarten Paes terlihat jelas dalam laga final playoff Eredivisie 2025-2026 pada Minggu, 24 Mei 2026. Bertanding di Stadion Kras, Volendam, Paes menjadi aktor utama yang meloloskan Ajax Amsterdam ke Liga Konferensi Eropa 2026-2027 setelah menumbangkan FC Utrecht lewat drama adu penalti.

Pertandingan sejatinya berlangsung super sengit sejak menit awal. Di paruh pertama, Paes sudah jatuh bangun menyelamatkan gawangnya, termasuk mementahkan sundulan Sieber Horemans dan sepakan mendatar Souffian El Karouani pada menit ketujuh.

Sebaliknya, peluang Ajax lewat Steven Berghuis dan Aaron Bouwman sempat diredam kiper Utrecht, Vasilis Barkas. Kebuntuan baru pecah pada babak tambahan waktu pertama saat Davy Klaassen mencetak gol untuk membawa Ajax unggul 1-0.

Sayangnya, FC Utrecht mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di babak tambahan kedua lewat tendangan keras Gjivai Zechiel yang gagal dibendung Paes. Skor imbang bertahan hingga menit ke-120.