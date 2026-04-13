Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid Tertinggal 9 Poin dari Barcelona, Alvaro Arbeloa: Kami Terus Berjuang!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |02:34 WIB
Real Madrid Tertinggal 9 Poin dari Barcelona, Alvaro Arbeloa: Kami Terus Berjuang!
Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menolak melempar handuk dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: La Liga)
A
A
A

MADRID – Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menolak melempar handuk dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol 2025-2026. Meski tertinggal 9 poin dari Barcelona, ia yakin kompetisi belum usai.

1. Berbagi Angka

Real Madrid vs Girona berakhir 1-1 di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: La Liga)
Madrid harus puas berbagi angka usai ditahan Girona 1-1 pada jornada 31 Liga Spanyol 2025-2026. Ironisnya, pertandingan itu berlangsung di kandang sendiri, Stadion Bernabeu, Sabtu 11 April dini hari WIB.

Hasil itu membuat raihan poin Madrid tertahan di angka 70 dari 31 laga. Celakanya, Barcelona yang bermain belakangan, justru tampil cemerlang dan menang telak 4-1 atas tetangganya Espanyol.

Dengan 7 laga tersisa, cukup berat buat Madrid mengejar defisit 9 poin. Namun, Arbeloa menolak menyerah sedini ini. Baginya, La Liga 2025-2026 belum tuntas!

“Kami hanya akan merasa kalah di hari kami kalah. Sampai kami benar-benar kehilangan (gelar), kami akan terus berjuang,” tegas Arbeloa, dilansir dari Football Espana, Senin (13/4/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement