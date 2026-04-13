Real Madrid Tertinggal 9 Poin dari Barcelona, Alvaro Arbeloa: Kami Terus Berjuang!

MADRID – Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menolak melempar handuk dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol 2025-2026. Meski tertinggal 9 poin dari Barcelona, ia yakin kompetisi belum usai.

1. Berbagi Angka

Real Madrid vs Girona berakhir 1-1 di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: La Liga)

Madrid harus puas berbagi angka usai ditahan Girona 1-1 pada jornada 31 Liga Spanyol 2025-2026. Ironisnya, pertandingan itu berlangsung di kandang sendiri, Stadion Bernabeu, Sabtu 11 April dini hari WIB.

Hasil itu membuat raihan poin Madrid tertahan di angka 70 dari 31 laga. Celakanya, Barcelona yang bermain belakangan, justru tampil cemerlang dan menang telak 4-1 atas tetangganya Espanyol.

Dengan 7 laga tersisa, cukup berat buat Madrid mengejar defisit 9 poin. Namun, Arbeloa menolak menyerah sedini ini. Baginya, La Liga 2025-2026 belum tuntas!

“Kami hanya akan merasa kalah di hari kami kalah. Sampai kami benar-benar kehilangan (gelar), kami akan terus berjuang,” tegas Arbeloa, dilansir dari Football Espana, Senin (13/4/2026).