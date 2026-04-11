HOME BOLA LIGA SPANYOL

Alvaro Arbeloa Dipecat Setelah Real Madrid Ditahan Girona 1-1 di Liga Spanyol 2025-2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |04:54 WIB
Alvaro Arbeloa Dipecat Setelah Real Madrid Ditahan Girona 1-1 di Liga Spanyol 2025-2026?
Alvaro Arbeloa berpotensi dipecat Real Madrid dalam waktu dekat. (Foto: Instagram/@arbeloa)
ALVARO Arbeloa dipecat setelah Real Madrid ditahan Girona 1-1 di lanjutan pekan ke-31 Liga Spanyol 2025-2026? Los Blancos -julukan Real Madrid- dijagokan meraih kemenangan saat menjamu Girona di Santiago Bernabeu pada Sabtu, (11/4/2026) dini hari WIB.

Dari segi apa pun, Real Madrid praktis dijagokan meraih kemenangan. Terlebih Alvaro Arbeloa memainkan pemain-pemain terbaiknya, termasuk menduetkan Vinicius Jr dan Kylian Mbappe untuk mengisi lini depan.

Real Madrid ditahan Girona di Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: X/@realmadrid)
Real Madrid ditahan Girona di Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: X/@realmadrid)

1. Real Madrid Gagal Manfaatkan Peluang

Secara statistik, Real Madrid dominan atas Girona. Los Blancos menguasai bola 61 persen, berbanding 39 persen milik Girona. Real Madrid juga mencatatkan sembilan shot on target, berbanding dua milik Girona.

Namun, hasil yang didapat jauh dari harapan. Sempat unggul 1-0 via aksi Federico Valverde di menit 51 setelah menerima umpan Brahim Diaz, publik Santiago Bernabeu terdiam setelah Girona mencetak gol penyama kedudukan lewat Thomas Lemar 11 menit berselang. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai.

2. Masa Depan Alvaro Arbeloa Terancam

Alvaro Arbeloa sempat memberikan lima kemenangan beruntun bagi Real Madrid, termasuk menang back to back atas Manchester City di 16 besar Liga Champions, plus mengalahkan Atletico Madrid di pekan ke-29 Liga Spanyol 2025-2026.

Namun, dalam tiga laga terakhir, Federico Valverde dan kawan-kawan gagal menang. Setelah kalah 1-2 dari Real Mallorca dan Bayern Munich, Real Madrid ditahan Girona.

 

