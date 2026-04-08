Real Madrid Legends Batal, Barcelona Legends Hadapi DRX World Legends Pimpinan Ronaldo Nazario!

JAKARTA – Real Madrid Legends dipastikan batal mengikuti Clash of Legends 2026. Alhasil, Barcelona Legends akan menghadapi DRX World Legends yang dipimpin oleh Ronaldo Nazario de Lima.

Batalnya Real Madrid Legends berkaitan dengan konflik di Asia Barat. Mereka tidak bisa terbang dengan menggunakan pesawat Emirates Airline sesuai kesepakatan kemitraan dengan manajemen Los Blancos.

1. DRX World Legends

DRX World Legends vs Barcelona Legends (Foto: Dok Pribadi)

Jadi, tim itu akan diganti DRX World Legends yang akan dipimpin Ronaldo. Duel melawan Barcelona Legends akan tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu 18 April 2026 malam WIB.

Senyawa Entertainment, Mpro International, dan Dewa United, selaku promotor, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para penggemar Real Madrid di Indonesia atas situasi yang terjadi. Untuk itu, mereka tetap berusaha menghadirkan Ronaldo.

“Kami memahami betul ekspektasi para fans, terutama penggemar Real Madrid yang mengharapkan kehadiran tim kesayangan mereka,” kata CEO Senyawa Entertainment, Reza Subekti, Rabu (8/4/2026).

“Untuk itu, meski tidak dibalut dengan nama tim, legenda-legenda Real Madrid ini tetap berkomitmen untuk hadir ke Jakarta. 'Kami juga telah mengumumkan line up pemain Barcelona Legend dan DRX World Legends yang akan tampil 18 April mendatang," tambahnya.

Pertandingan bergengsi itu akan istimewa dengan kehadiran Pierluigi Collina sebagai wasit utama. Ia merupakan figur legendaris yang dikenal luas atas ketegasan, integritas, serta kepemimpinannya dalam berbagai ajang sepakbola dunia.

“Kami memastikan acara ini tetap menghadirkan kualitas tertinggi. Bukan hanya mempertahankan, tetapi juga memperluas pengalaman dengan menghadirkan lebih banyak legenda dunia dalam satu pertandingan,” kata Reza.