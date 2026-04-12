Hasil Persib Bandung vs Bali United di Super League 2025-2026: Main 10 Orang, Maung Bandung Menang 3-2!

BANDUNG – Hasil Persib Bandung vs Bali United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/4/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk Maung Bandung.

Gol Persib disumbangkan Ramon Tanque (29’), Luciano Guaycochea (55’), dan Federico Barba (87’). Sementara, dua gol Bali United dicetak Teppei Yachida (81’) dan Jordy Bruijn (90+3’).

Persib Bandung vs Bali United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung memulai laga dengan tempo permainan lambat. Maung Bandung -julukan Persib- bermain santai, memberikan kesempatan kepada Bali United itu keluar dari area pertahanannya.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- bermain ofensif, mengandalkan serangan cepat dengan kombinasi umpan panjang dan pendek. Meski begitu, serangan mereka tak efektif.

Persib Bandung sesekali melancarkan serangan. Akan tetapi, efektif untuk membongkar pertahanan pasukan Johnny Jansen.

Pada menit ke-29, Maung Bandung akhirnya berhasil mencetak gol. Adalah Ramon Tanque (29') yang sukses mencetak gol usai memanfaatkan umpan Federico Barba.

Selepas gol itu, Bali United berupaya untuk main ofensif. Serdadu Tridatu terus menekan pertahanan tim tuan rumah. Tetapi, pasukan Bojan Hodak bermain solid.

Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai. Persib Bandung sukses mengungguli Bali United di paruh pertama.

Babak Kedua

Berlanjut pada babak kedua, Persib Bandung langsung memulai pertandingan dengan intensitas tinggi. Pelatih Bojan Hodak memasukkan Adam Alis untuk menggantikan Thom Haye.

Kehadiran Adam Alis membuat serangan Persib lebih variatif. Sementara, Bali United masih kesulitan untuk mengembangkan permainan terbaik.

Hasilnya manis, Persib Bandung sukses menggandakan keunggulan. Luciano Guaycochea (56') menjadi aktor gol kedua setelah memanfaatkan bola rebound, Persib unggul 2-0.

Setelah gol itu, Serdadu Tridatu bermain lebih ofensif untuk memperkecil ketertinggalan. Sayangnya, upaya mereka masih belum membuahkan hasil.