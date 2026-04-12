Bobotoh Cantik Rachma Nurhaliza Prediksi Persib Bandung Menang 2-1 atas Bali United di Super League 2025-2026!

BOBOTOH Cantik asal Kota Bandung, Rachma Nurhaliza (21), memprediksi laga Persib Bandung kontra Bali United dalam lanjutan pekan ke-27 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) pukul 19.00 WIB akan berlangsung sengit dengan tensi tinggi.



Menurut Rachma, memasuki fase akhir kompetisi, setiap tim menganggap sisa pertandingan layaknya partai final. Hal itu membuat tidak ada ruang sedikit pun untuk melakukan kesalahan.

Bobotoh Cantik Rachma Nurhaliza meyakini Persib Bandung menang atas Bali United. (Foto: Dokumentasi Pribadi)



“Di akhir-akhir kompetisi, setiap tim yang berlaga menganggap sisa laga ini adalah final, jadi tak ada ruang buat lengah sedikit pun,” kata Rachma.

1. Persib Bandung Dapat Perlawanan Sengit dari Bali United

Ia menilai, baik Persib Bandung maupun Bali United akan tampil habis-habisan demi meraih kemenangan. Meski berstatus tim tamu, Bali United diprediksi tetap bermain agresif dan berupaya menekan sejak awal pertandingan.



“Bali juga meski datang sebagai tamu, pasti akan bermain ngotot berusaha menekan,” katanya.



Karena itu, ia menekankan pentingnya fokus dan disiplin bagi para pemain Persib Bandung sejak menit awal. Selain solid dalam bertahan, efektivitas dalam memanfaatkan peluang juga dinilai menjadi kunci.



“Jangan sampai menyia-nyiakan peluang sekecil apa pun, sebab bisa jadi itu menjadi penentu,” tambah Rachma.