Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Bali United di Super League 2025-2026: Ramon Tanque Bawa Maung Bandung Memimpin 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |19:55 WIB
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Bali United di Super League 2025-2026: Ramon Tanque Bawa Maung Bandung Memimpin 1-0
Ramon Tanque bawa Persib Bandung memimpin 1-0 atas Bali United di Super League 2025-2026
BANDUNG – Hasil babak pertama Persib Bandung vs Bali United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/4/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Maung Bandung.

Gol tunggal di babak pertama dicetak oleh Ramon Tanque (29’). Tuan rumah memimpin dengan cukup nyaman.

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung memulai laga dengan tempo permainan lambat. Maung Bandung -julukan Persib- bermain santai, memberikan kesempatan kepada Bali United itu keluar dari area pertahanannya.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- bermain ofensif, mengandalkan serangan cepat dengan kombinasi umpan panjang dan pendek. Meski begitu, serangan mereka tak efektif.

Persib Bandung sesekali melancarkan serangan. Akan tetapi, efektif untuk membongkar pertahanan pasukan Johnny Jansen.

Pada menit ke-29, Maung Bandung akhirnya berhasil mencetak gol. Adalah Ramon Tanque (29') yang sukses mencetak gol usai memanfaatkan umpan Federico Barba.

Selepas gol itu, Bali United berupaya untuk main ofensif. Serdadu Tridatu terus menekan pertahanan tim tuan rumah. Tetapi, pasukan Bojan Hodak bermain solid.

Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai. Persib Bandung sukses mengungguli Bali United di paruh pertama.

 

