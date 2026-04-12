Reaksi Hansi Flick Usai Barcelona Cukur Espanyol 4-1 hingga Unggul 9 Poin dari Real Madrid

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Hansi Flick, bicara soal kemenangan telak 4-1 atas Espanyol di pekan ke-31 Liga Spanyol 2025-2026. Apalagi, mereka kini unggul 9 poin dari Real Madrid di papan klasemen!

Saksikan Liga Spanyol 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Perubahan Momentum

Laga Barcelona vs Espanyol itu digelar di Stadion Camp Nou, Barcelona, Spanyol, Sabtu 11 April 2026 malam WIB. Blaugrana tampil garang setelah mendengar Madrid ditahan Girona 1-1.

Empat gol Barcelona disumbang Ferran Torres (9’, 25’), Lamine Yamal (87’), dan Marcus Rashford (89’). Sementara, Espanyol membalas via Pol Lozano (56’).

Flick cukup senang dengan hasil pertandingan. Namun, ia menyoroti perubahan momentum ketika Espanyol memperkecil skor menjadi 2-1 di menit ke-56.

“Kami mendominasi babak pertama dan unggul 2-0. Semua tampak jelas tapi pertandingan berubah dengan skor 2-1. Kami seharusnya bisa bermain lebih baik,” ucap Flick, mengutip dari Football Espana, Minggu (12/4/2026).