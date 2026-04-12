HOME BOLA LIGA SPANYOL

Reaksi Hansi Flick Usai Barcelona Cukur Espanyol 4-1 hingga Unggul 9 Poin dari Real Madrid

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |13:14 WIB
Reaksi Hansi Flick Usai Barcelona Cukur Espanyol 4-1 hingga Unggul 9 Poin dari Real Madrid
Pelatih Barcelona, Hansi Flick, bicara soal kemenangan telak 4-1 atas Espanyol di pekan ke-31 Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: FC Barcelona)
BARCELONA – Pelatih Barcelona, Hansi Flick, bicara soal kemenangan telak 4-1 atas Espanyol di pekan ke-31 Liga Spanyol 2025-2026. Apalagi, mereka kini unggul 9 poin dari Real Madrid di papan klasemen!

1. Perubahan Momentum

Barcelona vs Espanyol berakhir 4-1 di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: FC Barcelona)
Barcelona vs Espanyol berakhir 4-1 di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: FC Barcelona)

Laga Barcelona vs Espanyol itu digelar di Stadion Camp Nou, Barcelona, Spanyol, Sabtu 11 April 2026 malam WIB. Blaugrana tampil garang setelah mendengar Madrid ditahan Girona 1-1.

Empat gol Barcelona disumbang Ferran Torres (9’, 25’), Lamine Yamal (87’), dan Marcus Rashford (89’). Sementara, Espanyol membalas via Pol Lozano (56’).

Flick cukup senang dengan hasil pertandingan. Namun, ia menyoroti perubahan momentum ketika Espanyol memperkecil skor menjadi 2-1 di menit ke-56.

“Kami mendominasi babak pertama dan unggul 2-0. Semua tampak jelas tapi pertandingan berubah dengan skor 2-1. Kami seharusnya bisa bermain lebih baik,” ucap Flick, mengutip dari Football Espana, Minggu (12/4/2026).

 

