Persib Bandung Unggul 9 Poin atas Persija Jakarta, Bojan Hodak: Kompetisi Masih Panjang

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, tak ingin besar kepala soal peluang timnya merebut gelar juara Super League 2025-2026. Meski semakin mantap di puncak klasemen, Bojan Hodak menyebut musim ini masih menyisakan banyak pertandingan.

Persib Bandung meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu 5 April 2026 malam WIB. Dua gol kemenangan skuad berjuluk Pangeran Biru itu dicetak via brace Ramon Tanque (32’, 70’).

Kemenangan ini sangat penting bagi Persib Bandung. Tambahan tiga poin tersebut mempertegas posisi Pangeran Biru di puncak klasemen dengan raihan 61 poin. Mereka unggul empat angka atas Borneo FC yang menempati posisi kedua dengan koleksi 57 poin.

Persib Bandung semakin menjauh atas rivalnya, Persija Jakarta, yang justru menelan kekalahan dari Bhayangkara FC di pekan ke-26. Kekalahan tersebut membuat Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- terkunci di posisi ketiga dengan 52 poin.

Kendati demikian, Bojan Hodak mengatakan perjuangan Persib Bandung masih panjang karena kompetisi menyisakan delapan laga. Tapi, ia cukup senang karena timnya berjarak cukup jauh atas Persija Jakarta.

“Masih ada banyak pertandingan tersisa. Hal yang bagus adalah kami punya keunggulan atas Persija,” kata Bojan Hodak usai pertandingan.