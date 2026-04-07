Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Unggul 9 Poin atas Persija Jakarta, Bojan Hodak: Kompetisi Masih Panjang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |04:55 WIB
Persib Bandung Unggul 9 Poin atas Persija Jakarta, Bojan Hodak: Kompetisi Masih Panjang
Bojan Hodak enggan jemawa meski Persib Bandung kukuh di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, tak ingin besar kepala soal peluang timnya merebut gelar juara Super League 2025-2026. Meski semakin mantap di puncak klasemen, Bojan Hodak menyebut musim ini masih menyisakan banyak pertandingan. 

Persib Bandung meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu 5 April 2026 malam WIB. Dua gol kemenangan skuad berjuluk Pangeran Biru itu dicetak via brace Ramon Tanque (32’, 70’). 

Ramon Tanque borong semua gol Persib Bandung ke gawang Semen Padang. (Foto: Instagram/@persib)
Ramon Tanque borong semua gol Persib Bandung ke gawang Semen Padang. (Foto: Instagram/@persib)

Kemenangan ini sangat penting bagi Persib Bandung. Tambahan tiga poin tersebut mempertegas posisi Pangeran Biru di puncak klasemen dengan raihan 61 poin. Mereka unggul empat angka atas Borneo FC yang menempati posisi kedua dengan koleksi 57 poin. 

Persib Bandung semakin menjauh atas rivalnya, Persija Jakarta, yang justru menelan kekalahan dari Bhayangkara FC di pekan ke-26. Kekalahan tersebut membuat Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- terkunci di posisi ketiga dengan 52 poin. 

1. Bojan Hodak Bahagia Persib Bandung Jauh di Atas Persija Jakarta

Kendati demikian, Bojan Hodak mengatakan perjuangan Persib Bandung masih panjang karena kompetisi menyisakan delapan laga. Tapi, ia cukup senang karena timnya berjarak cukup jauh atas Persija Jakarta. 

“Masih ada banyak pertandingan tersisa. Hal yang bagus adalah kami punya keunggulan atas Persija,” kata Bojan Hodak usai pertandingan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/49/3210833/bruno_paraiba_ingin_bawa_persebaya_surabaya_menang_di_markas_persija_jakarta-inxV_large.jpg
Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya: Bajul Ijo Bidik 3 Poin di SUGBK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/49/3210766/dony_tri_pamungkas_kecewa_persija_jakarta_gagal_menang_di_3_laga_beruntun_super_league_2025_2026_persijaid-DGR8_large.jpg
Respons Dony Tri Pamungkas Lihat Persija Jakarta Gagal Menang di 3 Laga Beruntun Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/49/3210895/bali_united_menang_telak_6_1_atas_psbs_biak_di_super_league_2025_2026-VLCp_large.jpg
Hasil Bali United vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Menang 6-1, Serdadu Tridatu Menggila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/49/3210847/laga_persik_kediri_vs_persijap_jepara_berakhir_dengan_skor_0_0-bjiW_large.jpg
Hasil Persik Kediri vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Diwarnai Penalti Gagal, Skor Akhir 0-0
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/04/06/11/1693703/perjuangan-timnas-di-piala-aff-futsal-ini-jadwal-lengkap-dan-link-streaming-di-vision-tdh.jpg
Perjuangan Timnas di Piala AFF Futsal, Ini Jadwal Lengkap dan Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/06/persik_kediri_bermain_imbang_0_0_melawan_persijap.jpg
Hasil Super League: Gagal Penalti dan Gol Dianulir, Persik Ditahan Persijap 0-0
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement