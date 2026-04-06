Bursa Transfer Persib Bandung: Moussa Sidibe Cocok, Justin Hubner Tak Bisa Gantikan Federico Barba!

PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Abdul Haris, menilai winger Bhayangkara FC Moussa Sidibe bisa saja gabung Persib Bandung musim depan. Performa impresif Moussa Sidibe yang mengemas delapan gol dari sembilan laga bersama Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 bisa saja menarik hati pelatih Persib Bandung Bojan Hodak.

“Mungkin saja (Moussa Sidibe gabung Persib Bandung). Sidibe pasti mencari klub-klub yang punya peluang juara. Nama-nama seperti Sidibe mungkin yang bisa dipertimbangkan Persib Bandung,” kata Abdul Haris dalam program Morning Zone yang tayang di YouTube Official Okezone, Senin (6/4/2026).

1. Pemain Depan Persib Bandung Tak Konsisten

Abdul Haris menilai pemain-pemain asing Persib Bandung di lini depan tidak ada yang benar-benar aman. Musim lalu saja, pemain-pemain depan yang tampil menggila seperti Ciro Alves dan David da Silva dilepas manajemen Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Uilliam Barros belum tentu bela Persib Bandung musim depan. (Foto: AFC)

"Kita lihat beberapa pemain Persib Bandung. Mereka punya kedalaman skuad yang bagus, tapi pemain-pemainnya ini tidak aman. Uilliam Barros, bahkan Berguinho juga belum tentu aman posisinya. Kalau kita lihat, performa yang ditunjukkan pemain-pemain ini tidak sesuai ekspektasi. Barros cuma bagus di awal-awal, mencetak empat gol di awal-awal. Sekarang ia beberapa kali membuat blunder fatal, termasuk saat menghadapi Ratchaburi FC,” ujar Abdul Harris.

“Salah satu pemain yang mungkin tidak diperpanjang kontraknya adalah Uilliam Barros. Ada juga Ramon Tanque dan Andrew Jung yang bisa saja tidak diperpanjang kontraknya. Kalau pemain asing, yang bagus justru yang beroperasi di lini belakang seperti Matricardi, Federico Barba dan Julio Cesar.,” lanjut Abdul Haris.

2. Siapa Pengganti Federico Barba?

Mengutip dari Transfermarkt, kontrak Federico Barba bersama Persib Bandung berakhir pada 31 Mei 2027. Namun, Abdul Haris memprediksi Federico Barba akan meninggalkan Persib Bandung pada bursa transfer musim panas 2026.