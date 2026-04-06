HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Tertinggal 9 Poin dari Persib Bandung, Mauricio Souza: Kami Masih Ada Peluang Juara!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |12:38 WIB
Persija Jakarta Tertinggal 9 Poin dari Persib Bandung, Mauricio Souza: Kami Masih Ada Peluang Juara!
Mauricio Souza menegaskan Persija Jakarta masih berpeluang juara Super League 2025-2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, tak patah arang setelah anak asuhnya tumbang dari Bhayangkara FC. Mauricio Souza menegaskan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- masih berpeluang merebut gelar juara Super League 2025-2025.

Persija Jakarta menelan kekalahan menyakitkan dari Bhayangkara FC 2-3 di pekan ke-26 Super League 2025-2026. Laga itu digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung pada Minggu 5 April 2026 sore WIB.

Persija Jakarta kalah dramatis dari Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/@persija)
Persija Jakarta kalah dramatis dari Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/@persija)

Kekalahan ini membuat Persija Jakarta semakin menjauh dari pemuncak klasemen sementara Super League 2025-2026, Persib Bandung. Sang Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- baru merebut kemenangan atas Semen Padang (2-0).

Hasil itu membuat Persija Jakarta tertinggal sembilan poin dari Bandung Persib yang mempunyai 61 poin. Mereka juga berjarak lima poin dari Borneo FC yang duduk di posisi kedua klasemen dengan koleksi 57 poin.

2. Persija Jakarta Masih Bisa Juara Secara Matematis

Namun, asa Persija Jakarta menjadi juara belum padam. Dengan delapan pertandingan tersisa, Persija Jakarta masih bisa mengumpulkan 24 poin andai meraih kemenangan di semua laga sisa.

Mauricio Souza mengakui kekalahan dari Bhayangkara FC sangat menyakitkan. Akan tetapi, pelatih asal Brasil itu berjanji Macan Kemayoran bakal belajar dari kekalahan ini dan memaksimalkan seluruh laga sisa.

 

Berita Terkait
Hitung-hitungan Persib Bandung Juara Super League 2025-2026: Segel Trofi di Markas Persija?
Penyebab Persib Bandung Kesulitan saat Menang 2-0 atas Semen Padang di Pekan Ke-26 Super League 2025-2026
Cyrus Margono Kebobolan 3 Gol di Laga Debut Bhayangkara FC vs Persija Jakarta, Mauricio Souza Buka Suara
Mauricio Souza Ungkap Penyebab Persija Jakarta Kalah 2-3 dari Bhayangkara FC di Super League 2025-2026
Jadwal Liverpool vs Man City di Perempat Final Piala FA: Comeback Alexander Isak
Cara Nonton Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Brunei Darussalam di Piala AFF 2026
