HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cyrus Margono Kebobolan 3 Gol di Laga Debut Bhayangkara FC vs Persija Jakarta, Mauricio Souza Buka Suara

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |07:05 WIB
Cyrus Margono kebobolan 3 gol di laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta. (Foto: X/@TimnasXtra)
PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, buka suara soal debut Cyrus Margono bersama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Mauricio Souza mengatakan perlu mengevaluasi kiper berusia 24 tahun tersebut.

Cyrus Margono melakoni debut bersama Persija Jakarta. Mantan penjaga gawang Panathinaikos B itu membela Persija Jakarta saat bersua Bhayangkara FC, Minggu 5 April 2026.

Debut Cyrus Margono di laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta. (Foto: X/@TimnasXtra)

Sayangnya, debut Cyrus Margono tak berjalan mulus. Persija Jakarta menelan kekalahan dramatis dari Bhayangkara FC 2-3. Gawang yang dijaga Cyrus Margono dibobol Moussa Sidibe dua kali, dan satu tendangan bebas Dendi Sulistyawan.

1. Mauricio Souza Evaluasi Seluruh Pemain

Selepas pertandingan, Mauricio Souza mengatakan perlu mengevaluasi kiper berdarah Indonesia tersebut. Namun, pelatih asal Brasil tersebut juga mengingatkan para pemain untuk bisa menilai performanya sendiri.

"Ya, saya perlu lihat lagi gol-golnya untuk dievaluasi. Saya rasa di saat seperti ini, saya harus melakukan koreksi di sesi latihan. Saya tidak di sini, di momen ini, untuk mengevaluasi satu pemain secara individu sekarang ini," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers pascalaga yang dihadiri Okezone, Minggu 5 April 2026.

"Mereka semua adalah pemain profesional, jadi dia (pemain) harus bisa menilai diri sendiri, melakukan autokritik terhadap performanya. Dan nanti, setelah saya melihat rekaman pertandingan kembali, saya akan melakukan analisis mendalam. Di situlah saya bisa masuk ke dalam proses koreksi tersebut," sambung pelatih asal Brasil.

 

