John Herdman Bahagia, Calon Pemain Termahal Timnas Indonesia Sepanjang Sejarah Jadi Pemain Terbaik Laga Piala FA!

JOHN Herdman dijamin sedang berbahagia saat ini. Sebab, calon pemain termahal Timnas Indonesia sepanjang sejarah, Pascal Struijk, baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik laga Piala FA 2025-2026.

1. Tampil Gemilang di Laga West Ham United vs Leeds United

Senin 6 April 2026 dini hari WIB, klub Pascal Struijk, Leeds United, tandang ke markas West Ham United dalam lanjutan perempatfinal Piala FA 2025-2026. Di atas kertas, The Hammers -julukan West Ham United- dijagokan meraih kemenangan karena bermain di kandang sendiri.

Pascal Struijk jadi pemain terbaik laga West Ham United vs Leeds United. (Foto: Instagram/@leedsunited)

Namun, Leeds United justru memberikan sengatan luar biasa. Leeds United sempat unggul 2-0 via gol-gol Ao Tanaka pada menit 26 dan Dominic Calvert-Lewin (75’). Namun, di masa injury time babak kedua, West Ham United mencetak dua gol penyama kedudukan via aksi Mateus Fernandes (90+3’) dan Axel Disasi (90+6’).

Akibat skor sama kuat 2-2 di waktu normal, laga dilanjutkan ke adu tendangan penalti. Pascal Struijk maju sebagai eksekutor terakhir Leeds United, sekaligus memastikan sang tim menang 6-4!

Berkat kemenangan ini, Leeds United lolos semifinal Piala FA 2025-2026. Bagi Leeds United, ini merupakan yang pertama bagi mereka lolos semifinal Piala FA dalam 39 tahun terakhir.

2. Tanda-Tanda Pascal Struijk Perkuat Timnas Indonesia

Asisten pelatih Timnas Indonesia, Simon Grayson, mengunjungi markas Leeds United pada Selasa, 17 Maret 2026. Banyak orang beranggapan, kunjungan ini merupakan salah satu upaya PSSI mendekati Pascal Struijk untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).