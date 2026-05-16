LONDON – Chelsea vs Manchester City akan bertanding di Final Piala FA 2025-2026. Kedua kesebelasan sangat berambisi meraih titel!

Duel Chelsea vs Manchester City akan berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris, Sabtu (16/5/2026) pukul 21.00 WIB. Benturan dua kepentingan terjadi di laga ini.

1. Hiburan

Chelsea, yang peluangnya nyaris tertutup untuk finis di zona Eropa, mengincar tiket ke Liga Europa 2026-2027 via jalur juara Piala FA. Trofi ini juga bisa jadi hiburan di musim yang kelabu.

Betapa tidak, Chelsea malah hancur-hancuran memasuki paruh kedua musim, terutama setelah memecat pelatih Enzo Maresca. Liam Rosenior yang dipercaya jadi suksesor, malah bikin tambah amburadul.

Sementara, di final ini, Chelsea akan ditangani caretaker Calum McFarlane. Pertandingan ini jadi ujian bagus buatnya terutama apabila mampu membawa The Blues menaklukkan Man City.

Itu artinya, McFarlane bisa mengalahkan pelatih sekaliber Pep Guardiola, bahkan meski hanya satu pertandingan saja. Hasil positif tentu bisa mempercantik rekam jejak sebagai juru taktik tim.