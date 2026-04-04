HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester City vs Liverpool di Perempatfinal Piala FA 2025-2026: Menang 4-0, Hattrick Erling Haaland Bawa The Citizens Melaju!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |20:41 WIB
Hasil Manchester City vs Liverpool di Perempatfinal Piala FA 2025-2026: Menang 4-0, Hattrick Erling Haaland Bawa The Citizens Melaju!
Manchester City menang telak 4-0 atas Liverpool di perempatfinal Piala FA 2025-2026 berkat hattrick Erling Haaland (Foto: Man City)
MANCHESTER – Hasil Manchester City vs Liverpool di Perempatfinal Piala FA 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Etihad, Manchester, Inggris, Sabtu (4/4/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 4-0 untuk The Citizens.

Tiga dari empat gol Man City diborong Erling Haaland (39’, 45+2’, 57’). Sementara, satu gol lainnya disumbangkan Antoine Semenyo (50’). Kemenangan itu membawa mereka tembus ke semifinal!

Antoine Semenyo cetak gol di laga Manchester City vs Liverpool (Foto: Manchester City)

Jalannya Pertandingan

Laga berjalan seru sejak awal. Baru enam menit, sundulan Ibrahima Konate sudah memaksa James Trafford melakukan penyelamatan gemilang. Liverpool tampak lebih baik di 30 menit pertama.

Kans emas didapat Hugo Ekitike di menit ke-27. Namun, upayanya hanya meleset tipis dari target. Keasyikan menyerang, pertahanan Liverpool goyah. Virgil van Dijk melakukan kesalahan fatal di kotak penalty pada menit ke-37.

Eksekusi Haaland dengan mulus merobek gawang Giorgi Mamardashvili di menit ke-39! Penyerang asal Norwegia itu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada injury time.

Kali ini, Haaland mampu memanfaatkan umpan lambung Semenyo untuk mengubah skor menjadi 2-0. Man City memimpin dengan cukup nyaman saat rehat.

Usai istirahat, Man City langsung menambah gol. Umpan Rayan Cherki dengan mudah diselesaikan Semenyo di menit ke-51 gara-gara Mamardashvili telanjur keluar dari sarangnya.

 

