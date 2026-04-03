Jadwal Perempatfinal Piala FA 2025-2026: Manchester City vs Liverpool!

TURNAMEN Piala FA 2025-2026 telah memasuki fase perempatfinal, yang bakal berlangsung pada 4-5 April 2026 mendatang. Dari empat laga, pertemuan Manchester City vs Liverpool di Stadion Etihad jelas menjadi yang paling menarik!

Pertandingan bertajuk big match kian menarik karena kedua tim tidak hanya bertarung demi tiket semifinal di Wembley, tetapi juga harus bergelut dengan kondisi fisik pemain pasca-jeda internasional dan ancaman sanksi akumulasi kartu.

1. Kondisi Skuad Liverpool

Kekhawatiran membayangi pelatih Liverpool, Arne Slot, terkait ketersediaan pilar tengahnya, Dominik Szoboszlai. Pemain asal Hungaria tersebut terancam tidak bisa tampil di semifinal jika ia menerima kartu kuning saat melawan Manchester City.

Berdasarkan regulasi, pemutihan kartu baru akan dilakukan setelah babak perempatfinal usai. Jika Szoboszlai mengoleksi kartu kuning keduanya di Etihad, ia otomatis terkena larangan bertanding satu kali. Situasi serupa juga menghantui bek Joe Gomez.

Di sisi lain, kondisi kebugaran skuad The Reds masih fluktuatif. Meskipun Alisson Becker, Wataru Endo, dan Conor Bradley dipastikan absen, kabar baik datang dari Federico Chiesa yang sudah siap diturunkan.

Mohamed Salah dan Jeremie Frimpong juga terus dipantau dan diharapkan bisa kembali tepat waktu untuk membantu Liverpool membalas kekalahan mereka dari laga sebelumnya di liga.

2. Arsenal Tandang ke Markas Southampton

Sementara itu, Arsenal akan bertandang ke kandang Southampton dengan kondisi tim yang cukup terhimpit. Pelatih Mikel Arteta harus memutar otak karena sejumlah pemain kunci seperti Declan Rice, Martin Zubimendi, dan Piero Hincapie diragukan tampil akibat cedera saat membela negara masing-masing.